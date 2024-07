Dětský hospic Dům pro Julii je hotov, od srpna otevře

Brno, 18. července 2024 - Dlouholeté úsilí, přípravy a plány jsou u konce a město Brno dnes předává hotovou stavbu Domu pro Julii do užívání stejnojmenné organizaci. Péče o děti a mladistvé s nevyléčitelnými nemocemi se jeho srpnovým otevřením v České republice mění. Výstavbu hospice zajistilo na svém pozemku město Brno a o jeho fungování se postará nezisková organizace Dům pro Julii. Budova obklopená zelení se nachází v blízkosti domova pro seniory na Kociánce.

Nevyléčitelně nemocným dětem a mládeži se paliativní péče věnuje již od samotného stanovení diagnózy, čímž se výrazně liší od paliativy dospělých. Její potřeba se tak nepočítá na dny či měsíce, ale na roky. Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multidisciplinární přístup, který zahrnuje rodinu dítěte a další institucionální a terénní služby. Nezisková organizace Dům pro Julii je jednou z prvních u nás, která tuto péči pojímá v nejširším slova smyslu, zpřístupněním pobytových služeb se tedy významně rozšiřuje pomoc pro děti s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodiny.

„Dnes jsou to dva roky od symbolického poklepu základního kamene stavby. Cítím obrovskou hrdost, že se vše povedlo a dnes je Dům pro Julii připraven plnit svůj účel. Z původních plánů, kdy mělo město poskytnout pouze pozemek v areálu zahrady domu pro seniory na Kociánce, se stalo investorem celé stavby. Díky připravené projektové dokumentaci, kterou městu poskytla nezisková organizace, se celý proces příprav velmi zrychlil. Nyní budovu svěřujeme do správy přímo organizaci Dům pro Julii, a to pomocí smlouvy o výpůjčce. Ta je uzavřena na dobu udržitelnosti projektu, minimálně však na 15 let,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková a pokračovala: „Jednou z těžkostí, s níž se Dům pro Julii musí vypořádávat, je i legislativně složitý vztah sociálně-zdravotní spolupráce. Snad bude přínosem také aktuálně projednávaný zákon o sociálně-zdravotním pomezí a lépe propojí tato odvětví. Jsem přesvědčena, že tomuto vývoji napomáhají právě ambiciózní projekty hledající nové a lepší cesty k důstojnému životu pro každého člověka. A tím Dům pro Julii bezesporu je.“

Dům pro Julii patří mezi průkopníky dětské paliativní péče u nás. Ta je v České republice stále poměrně novinkou a cílí na těžce nemocné děti a jejich rodiny. Jde o komplexní zdravotní, terapeutickou, sociální, psychoterapeutickou a duchovní pomoc pro pacienta i jeho blízké. Hospic bude nabízet odlehčovací pobytovou péči, díky níž si rodiče budou moci odpočinout a nabrat síly. „Aktuálně vytrvale vybavujeme vnitřní prostory, které mají plochu zhruba 3000 m². Je to mnoho nábytku, speciální techniky a dalšího vybavení k zahájení provozu. V srpnu spustíme pobytové odlehčovací služby ve čtyřech pokojích, následně budeme kapacitu zvyšovat. Připravujeme ambulanci paliativní medicíny a unikátní hospicové pobyty pro možnost prožití závěrečné fáze onemocnění dítěte,“ nastínila ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová a dodala: „Mnoho zásadních milníků je za námi, vize se stala realitou. A to díky úspěšné spolupráci s městem Brnem i dalšími podporovateli. Bez dárců totiž nemůžeme pomáhat. Česká legislativa aktuálně nezná dětský hospic, a proto zdravotní péči dětem v našem zařízení musíme hradit především z finančních darů veřejnosti.“

„I špatné konce se dají přetavit do dobrých úmyslů. Jako mámu mě těší, že odkaz mé dcery žije dál,“ dodala Petra Trnková, máma Julie, po které nese organizace jméno.

Stavba třípodlažní budovy, která zapadá do okolního prostředí parku na Kociánce, trvala 20,5 měsíce. „Celkové náklady na výstavbu hospice dosáhly 184,5 milionu korun bez DPH. Podařilo se nám získat podporu Evropské unie. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu má hodnotu 86 milionů korun a získali jsme ji prostřednictvím nástroje integrovaných investic ITI. Zbývající částku zaplatilo město ze svého rozpočtu. V tuto chvíli má město hotovo a o další chod se postará přímo Dům pro Julii. Organizace hospic vybavila veškerým potřebným inventářem a v srpnu začne fungovat v ostrém provozu. Přeji celému týmu, aby ve své práci pokračoval s takovým nadšením, s jakým se povedlo celý hospic dovést k otevření,“ zdůraznil první náměstek primátorky města Brna René Černý.

Organizace Dům pro Julii se také od roku 2020 věnuje terénním službám přímo v rodinách klientů. Jedná se o odlehčovací a domácí péči v celém Jihomoravském kraji. Nabízí také poradnu pro rodiče, sourozence a blízké nemocných dětí.

Architektonický návrh hospice v sobě musel spojovat vysoké nároky zdravotnického zařízení, zázemí pro rodiče, prostor pro trávení volného času, místnosti s terapiemi i administrativní zázemí samotné organizace. Architekt Tomáš Págo z architektonického studia ČTYŘSTĚN k přípravě projektu doplnil: „Kromě zjevných nároků, které musí hospic splňovat, ať už se jedná o bezbariérovost, či zdravotnická specifika, bylo pro nás při navrhování domu důležité přinést do něj vnitřní klid, vyrovnanost a pokoru. Dům by měl sloužit jako útočiště, místo pro prožití těch nejtěžších chvil i pro nalezení klidu a vyrovnání se s osudem. Prostor pro úlevu, vzájemnou podporu i samotu, když ji nejvíc potřebujete, ale také jako místo pro chvíle normálního žití a radostného setkávání. Je citlivě zasazený do terénu s orientací do centrálního atria s původními, zachovanými vzrostlými stromy. Do něj se otevírají společné prostory i jednotlivé dětské pokoje. Z pokojů pro rodiče ve třetím podlaží budovy se dá kdykoliv vyjít na pochozí zelenou střechu, která plynule navazuje na okolní park, a celý dům je tak jeho přirozenou a nedílnou součástí. Cílem bylo, aby Dům pro Julii naprosto zapadl a splynul se svým okolím, což se snad podařilo.“ Toto je podpořeno také sadovými úpravami a výběrem přírodních materiálů. Vše bylo vybráno, aby doplňovalo místního genia loci a zároveň zachovávalo maximální funkčnost.

Stavbaři se během prací museli vyrovnat hned s několika nepříjemnostmi, což mělo za následek prodloužení doby výstavby. „Ukázalo se, že svah, do něhož je budova zasazena, nebyl zcela přírodního charakteru. Pod svrchní vrstvou zeminy jsme totiž našli skládku, po její odborné likvidaci mohly práce pokračovat. Další věcí, která nás potrápila, bylo nestabilní podloží nejen v prostorách vznikajícího hospice, ale také na venkovních pojízdných plochách. Tuto zeminu jsme museli vytěžit a nahradit vhodnější,“ vysvětlil místopředseda představenstva společnosti UNISTAV Martin Řehůřek a podotkl: „Mám velkou radost, že se vše podařilo a takto jedinečný projekt začne sloužit svému účelu.“

Zdroj a foto: TIS MMB