15 charitativních neziskovek získalo šeky na téměř 300 tisíc Kč

Brno, 4. září 2019 – Keramická pec pro denní stacionář, podpora terénní odlehčovací služby, projekt „Pohotovost“, nové vybavení či pomoc dětem s postižením zraku. To jsou jen některé z projektů, které se v Brně přihlásily do programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

V Brně zvítězilo celkem 15 projektů a šeky v hodnotě téměř 300 tisíc korun neziskovým organizacím slavnostně předal starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl společně se zástupci společnosti Tesco.

Na prvních místech se v Brně umístily organizace Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno s 9886 body s projektem „Pomozte dětem s postižením zraku získat lepší pohled na svět“, Zdravotní klaun, o.p.s. s 14 987 body s projektem „Pohotovost“, Dům pro Julii z.ú. s 7 394 body, který využije finance na podporu terénní odlehčovací služby a Hospic sv. Alžběty o.p.s. s 6 097 body, který bude investovat do nového vybavení. Absolutním vítězem se v Brně s 18 273 body stala organizace Ruka pro život o.p.s. s projektem „Keramická pec pro denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Šeky za téměř 300 tisíc korun předal v zahradě Hospice Sv. Alžběty starosta Brno-střed Vojtěch Mencl společně s ředitelem hypermarketu Tesco Brno Královo Pole Miloslavem Viktorinem. „Je moc hezké, že si lidé vzájemně pomáhají. A je logické, že lidé s dobrým srdcem chtějí podporovat ty, kteří to potřebují. Zapojení spousty anonymních zákazníků Tesca je toho dobrým příkladem. Jsou to lidé, kteří pomáhají jen tak, nikdo je neznáme. Rád bych jim proto vzkázal, že si jich za to vážím,“ řekl starosta Brno-střed Vojtěch Mencl.

„Velmi mě těší, že jsme mohli již pošesté podpořit neziskové a příspěvkové organizace s jejich projekty a zlepšit tak kvalitu života v Brně a okolí. Do programu ´Vy rozhodujete, my pomáháme´ se s každým dalším kolem hlásí více organizací, za což jsme velmi rádi. Děkuji všem, kteří vítězné projekty podpořily a těším se na 7. kolo programu,“ uvedl ředitel hypermarketu Tesco Královo Pole Miloslav Viktorin.

„Je pro nás velkou ctí, že předání šeků proběhlo u nás v Hospici sv. Alžběty a zároveň potvrzení, že dlouhodobá spolupráce vychází z podpory veřejnosti, kterou nám dlouhodobě zákazníci Tesco projevují. A tím nás samozřejmě povzbuzují do další práce v oblasti rozvoje kvality péče a v neposlední řadě v rozvoji našeho hospice a připravované dostavby a rekonstrukce,“ dodal Karel Kosina z Hospice Sv. Alžběty.

Do 6. kola programu se přihlásilo celkem 565 projektů z celé České republiky. Na základě hodnocení odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti postoupilo do zákaznického hlasování 270 nejlepších z nich. Ty soutěžily o přízeň zákazníků v 90 regionech v rámci celé republiky.