Miliony pro mladé sportovce: dostane je Emil Open i akademie Komety

Brno, 17. března 2025 - Důležitá podpora zamíří na mládežnický sport. Brněnští radní doporučili zastupitelstvu, aby potvrdilo dotace pro evropské hry handicapované mládeže i pro akademii hokejistů Komety. Dohromady se má na tyto účely využít 4,5 milionu korun.

„Evropské hry handicapované mládeže Emil Open, které se každoročně konají v Brně, se letos uskuteční už počtrnácté. Nejde přitom jen o čistě sportovní klání, ale také o společenskou událost s pestrým doprovodným programem. Účastníci si z této jedinečné akce odnášejí krásné zážitky a užívají si atmosféru jako na olympijských hrách,“ popisoval radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Soutěžit se bude v různorodých disciplínách, jako jsou atletika, plavání, stolní tenis, cyklistika, lukostřelba i řada dalších, do nichž se zapojí kolem 900 mladých sportovců a sportovkyň ze 17 zemí Evropy. Emil Open 2025 proběhne od 25. do 29. června, a to i za podpory města ve výši 2 000 000 korun.

Příspěvku se dočká i mládežnická akademie HC Kometa Brno. Dva a půl milionu korun půjde na pronájem sportovišť a jejich zázemí – například ledové plochy, atletických drah nebo jiných prostor.

„Projekt akademie se zaměřuje na dlouhodobou a systematickou práci s talentovanými mladými sportovci. Kromě fyzické přípravy se klade důraz i na vzdělání, životosprávu a obecně na budování zdravých návyků do života,“ dodal Aberl. Kometa je pouze jedním z 11 klubů v celém Česku, který status hokejové akademie splňuje.

Zmiňované dotace musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo města Brna na svém příštím jednání.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai