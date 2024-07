MENDELU podpořila hry handicapované mládeže Emil Open

Brno, 30. června 2024 - Mendelova univerzita se podílela na organizaci soutěžního dne sportu Boccia v rámci třináctého ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Ředitelem soutěže byl Radek Procházka, paralympionik a absolvent Provozně ekonomické fakulty MENDELU. Zástupci MENDELU byli na pozicích rozhodčích a pomáhali i dobrovolnice a dobrovolníci z univerzity. Celkem se soutěže zúčastnilo 24 sportovců a sportovkyň ve věku od deseti do dvaceti šesti let ze sedmi zemí. Pro některé české sportovce to byla první účast v mezinárodní soutěži.

Boccia bývá na hrách Emil Open od jejich úplného začátku. Myšlenkou je přátelská atmosféra a snaha učit mladé sportovce zásadám a pravidlům sportu. Hlavním rozhodčím soutěže byl slovenský paralympionik Samuel Andrejčík, na pozicích rozhodčích byli pracovníci Centra sportovních aktivit MENDELU. „Radek Procházka je velice schopný manažer, organizace je na vysoké úrovni. Zároveň se skláním před celou komunitou sportujících vozíčkářů a dětí s takto vážným tělesným i mentálním postižením. Jejich pokora a přístup v nás nově zapojených do projektu zanechala velikou stopu,“ uvedl Jakub Havel, ředitel Centra sportovních aktivit MENDELU.

Zdroj a foto: MENDELU