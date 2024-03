Evropské hry Emil Open v Brně přivítají na 900 handicapovaných sportovců

Brno, 28. března 2024 - Významná mezinárodní akce se vrací do Brna. Brněnští radní doporučili zastupitelům, aby odsouhlasili dotaci ve výši dvou milionů korun pro spolek Emilova sportovní, z. s., jenž připravuje 13. ročník Evropských her handicapované mládeže Emil Open. Od 19. do 23. června 2024 má na ně dorazit zhruba 900 sportovců ze 17 zemí.

Evropské hry handicapované mládeže přináší kromě sportu i společenský rozměr. Disciplíny doplňuje bohatý doprovodný a kulturní program, což činí z Emil Open ojedinělou mezinárodní akci. Rada města Brna proto schválila pro Emilova sportovní, z. s., dotaci ve výši 2 000 000 korun, kterou ještě musí potvrdit zastupitelé.

Soutěžit se bude v atletice, plavání, stolním tenisu, cyklistice či lukostřelbě. Chybět nebude ani nováčkovský kemp basketbalistů na vozíku. Dorazit do Brna má až 900 účastníků ze 17 zemí, přičemž nejpočetnější má být domácí výprava. Akce se uskuteční na sportovištích po celém městě v termínu 19.–23. června 2024.

„Žádná podobná akce srovnatelného rozsahu se jinde v Evropě nepořádá. Pro město Brno tak je velkou ctí hostit událost s mezinárodním přesahem, jež ve jménu sportu spojuje mladé lidi s handicapem. Účastníci Emil Open si odnesou zážitky na celý život a okusí atmosféru jako na skutečných olympijských hrách,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Dlouhodobě podporujeme projekty, které se věnují sportování dětí a mladistvých. Přirozeně se tak posiluje jejich vztah k aktivnímu životnímu stylu už od nejútlejšího věku. Prostřednictvím evropských her Emil Open zároveň pomáháme zdravotně znevýhodněným sportovcům, jejichž činnost město Brno oceňuje a snaží se ji zviditelňovat,“ podotkl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage