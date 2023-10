Hokejový souboj MUNI a VUT míří na český rekord

Brno, 10. října 2023 - Ve středu 11. října se do sebe na ledové ploše Winning Group Areny v Brně zaklesnou Medvědi a Kavalíři v dlouho očekávaném pokračování Hokejového souboje univerzit. Týmy HC MUNI a VUT Cavaliers Brno ale nebudou usilovat jen o výhru na ledě. Vyhrát chtějí i v hledišti, kde se společně s diváky pokusí o nejhlasitější sportovní událost v historii České republiky a zápis do České knihy rekordů.

Projekt série zápasů vznikl s cílem dokázat, že i hokejové utkání univerzitních celků může být velká show: „Že jsme na správné cestě, prokázaly nejen zaplněné tribuny při předchozích utkáních, ale také ocenění v celorepublikové soutěži Sport Alive Awards za nejlepší fanouškovský zážitek v ČR,“ přibližuje motivaci a úspěchy organizátorů Filip Vojáček ze spolku Hokejový souboj univerzit (HSU) a dodává: „HSU je moje srdcovka, provázel mě během studia a vždy to byl velmi silný zážitek. Těším se, že nejbližší souboj laťku zase o kousek zvedne.“

Ještě před úvodním vhazováním se fanoušci obou týmů sejdou v 15:30 na brněnském náměstí Svobody, odkud v průvodu vyrazí směrem k hokejové aréně, kde na ně od 18:00 kromě samotného utkání čeká bohatý doprovodný program – sponzorské soutěže o ceny, souboj v hlučnosti fanoušků na tribunách nebo noční afterparty. Vrcholem doprovodného programu pak bude pokus o nejhlasitější sportovní událost v historii ČR a zápis do České knihy rekordů Agentury Dobrý den. Dosud rekord drží fanoušci hokejového klubu AZ Havířov z roku 2011, kdy se během utkání druhé hokejové ligy měřící přístroj zastavil na hodnotě 113 decibelů blížících se řevu motorů startujícího letadla.

„Věříme si, že pokus o rekord bude úspěšný. Během minulého souboje jsme prováděli neoficiální měření a dostali jsme se na hodnotu 120 decibelů. Snad už si fanoušci po večerech nacvičují zpěv sportovní hymny Will Griggs on Fire, se kterou se společně o rekord pokusíme,“ přibližuje tahák večera další člen spolku HSU Josef Novák.

V samotném hokejovém utkání se budou chtít ukázat zejména hokejisté VUT Cavaliers Brno. Ti před rokem podlehli Medvědům 2:5. Hráči HC MUNI jsou tak současným držitelem putovního poháru, kterého se ale jen tak nevzdají: „V posledním zápase jsme se naladili vítězstvím nad posledním mistrem Univerzitní ligy z Plzně. Máme dobře poskládaný tým a na večer se velmi těšíme. Kavalírům nedáme ani centimetr ledu zadarmo,” slibuje asistent kapitána HC MUNI Tadeáš Jakubec, student Fakulty sportovních studií MU.

Také VUT Cavaliers v posledním utkání zvítězili. Výhra 5:4 nad silným týmem Karlovy univerzity je velice cenná. Kapitán týmu Vojtěch Pernický, student Fakulty strojního inženýrství VUT, uznává kvality HC MUNI, ale věří svým spoluhráčům: „Jsme teď na pozitivní vlně a věříme, že si pohár vezmeme zpět. Je tu super parta a v posledních zápasech jsme začali prodávat to, co se nám dařilo nacvičovat na tréninku. Hlavně ale doufáme, že celý večer bude jedna velká zábava a přijde co nejvíce našich fanoušků.“

Připomínáme, že i nadále lze na večerní hokejovou show zakoupit vstupenky. K dostání jsou za 270 Kč na webu hsubrno.cz

Tradice Hokejového souboje univerzit byla po pětileté odmlce obnovena v roce 2021. V roce 2022 se podařilo vyprodat Brněnskou Winning group arénu (7 700 diváků) a stanovit tak rekord Univerzitní ligy ledního hokeje. Díky tomu HSU zabodoval v celorepublikové soutěži Sport Alive Award, kde zvítězil před takovými událostmi, jako jsou derby pražských S nebo Olympijský festival v Brně.

Zdroj a foto: MUNI