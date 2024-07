Emil Open v Brně přivítal přes přes 800 handacapovaných sportovců ze 13 zemí

Brno, 8. července 2024 - Brno má za sebou šťastný 13. ročník Emil Open. Brněnská sportoviště opět přivítala mladé sportovce s handicapem. Tentokrát na Emil Open dorazilo 829 účastníků z 13 zemí Evropy. Letošní ročník s názvem #happy13 odstartoval ve středu slavnostním zahajovacím ceremoniálem. Za přítomnosti partnerů a ambasadorů her na něm účastníci pod vlajkami jednotlivých zemí představili své týmy.

V prvním dnu nechybělo ani poděkování na Číši vína, kterou tradičně pro partnery her pořádá Markéta Vaňková, primátorka města Brna nebo Benefiční show „Z očí do očí,“ jíž se každý rok účastní člen správní rady Nadačního fondu Emil Jan Kraus. Show přitom již podruhé zahájila festival Galerie Vaňkovka – Vaňkovka Fest!

„Když vidím, kolik je na hrách Emil Open zapálených lidí, kolik dobrovolníků se o vše skvěle stará, a když vidím tu všudypřítomnou radost nejen mladých sportovců, jsem hrdý, že jsme opět jejich generálním partnerem,“ shrnul první den Jiří Herman, předseda představenstva městské společnosti Teplárny Brno, a.s.

Po dni zahájení následovaly dva dny patřící sportů – čtvrtek kvalifikační a pátek finálové závody. Ty se odehrály ve Sportovním areálu stadionu VUT Pod Palackého vrchem, v bazénech Lužánky a Kraví hora, v hale a tělocvičnách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Pátečních medailových ceremoniálů se účastnila celá řada osobností veřejného života, které svojí přítomností přišly ocenit úsilí mladých sportovců. “Rozdalo se celkem 151 sad zlatých, stříbrných a bronzových medailí v 35 disciplínách,“ prozrazuje Vojtěch Kocůrek, viceprezident organizačního výboru a dodává: „hlavním cílem však nejsou pouze medaile, ale především společné setkávání a inspirování dětí a mládeže ke sportu a aktivnímu životnímu stylu.“



Dalším pátečním oceněním pak bylo také uzavření Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a pořadatelskou Emilova sportovní, z.s.. To totiž přímo na sportovišti podepsal hejtman Jan Grolich a prezident Emil Open Pavel Zbožínek. „Já jsem hrdý na to, že Emil Open, která je největší akcí pro mladé hendikepované sportovce, je spjatá právě s jižní Moravou a chceme v podpoře pokračovat.“ vysvětlil Jan Grolich. „Pro Emil Open je to výborná zpráva, která dává jistotu financování na další čtyřleté období. Jihomoravskému kraji a panu hejtmanovi jsme za to moc vděčni,“ doplnil Pavel Zbožínek.

Účast svých sportovců podpořilo na Emil Open dalších 9 krajů. Největším podporovatelem, od samotného vzniku her, je město Brno.

Na akci se rovněž podílelo 250 dobrovolníků, a to jak z různých společností, organizací, institucí, ale například i škol. „Za všechny bych ráda jmenovala společnost Atlas Copco (68 dobrovolníků) a Gymnázium Brno Bystrc GYBY (40 dobrovolníků). Velké poděkování patří samozřejmě každému dobrovolníkovi, který se letos zapojil a pomohl nám uspořádat úžasné hry,“ pochvaluje si Eliška Thompsonová, koordinátorka dobrovolníků.

Foto: archiv Emil Open