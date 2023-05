12. ročníku Evropských her pro handicapovanou mládež se zúčastní 900 sportovců

Brno, 29. května, 2023 - Již podvanácté hostí Brno Letní evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Od 21. do 25. června se na brněnských sportovištích utkají sportovci ve věku od deseti do šestadvaceti let se všemi druhy zdravotních postižení. Rekordních 891 účastníků z dvanácti zemí Evropy bude soutěžit v celkem sedmi sportech.

Už v minulých letech panoval o hry enormní zájem, ale letošní číslo účastníků je zatím nejvyšší. „Letošní novinkou je cyklistika a lukostřelba, které byly minulým rokem zařazeny pouze ukázkově. V tomto roce už půjde o řádné sporty. Nově zařazujeme i přehazovanou, která je primárně určena pro mentálně postižené,“ říká Pavel Zbožínek, prezident organizačního výboru Emil Open. Další sportovci se utkají například v plavání, stolním tenisu a atletice. Právě o tu je letos zájem nejvyšší.

Hry jako každoročně podpoří skupina ambasadorů z řad úspěšných sportovců a paralympioniků: Arnošt Petráček, Aleš Kisý, Šárka Pultar Musilová, Michaela Balcová a Tomáš Bábek. „Tváří letošního ročníku je Alexandra Borská, čtrnáctiletá vycházející hvězda v para plavání, kterou bude Emil finančně podporovat a bere si ji pod svá křídla,“ doplňuje ředitelka Nadačního fondu Emil Kamila Zouharová.

Všichni ambasadoři se v neděli, přesně měsíc před zahájením her, sešli, aby navštívili sportoviště, probrali stav příprav, počty sportovců, ale i celkové pojetí letošního Emil Open i témata pro další ročníky a natočili společnou videopozvánku pro letošní hry. „Letos bude Emil Open opravdu jízda, protože budeme kvůli rekordnímu počtu plavců poprvé na dvou bazénech – Kraví hoře a nově i v Aquaparku Kohoutovice,“ říká Arnošt Petráček. Další sporty najdou zázemí tradičně ve Sportovním areálu VUT Pod Palackého vrchem.

Doprovodný program

Součástí her bude také doprovodný program. Novinkou je místo zahajovacího ceremoniálu, ten se letos uskuteční na hradě Špilberk. Číše vína na pozvání primátorky Markéty Vaňkové bude situována do Fait Gallery a již tradiční Benefiční Show Jana Krause Z očí do očí proběhne v rámci akce Vaňkovka Fest. „Potvrzenými hosty jsou Tomáš Pouch z organizace Černí koně, beachvolejbalový klub SVBC a zpěvák Dan Bárta,“ dodává Kamila Zouharová.

Pro účastníky organizátoři už druhým rokem pořádají Hvězdné dopoledne s Emilem, které se letos díky velkému zájmu rozšíří po celé Kraví hoře. Opět se zapojí zástupci brněnských organizací a firem, které připraví pestrý program pro účastníky her i pro širokou veřejnost.

„Velký dík patří všem našim podporovatelům a přes dvěma stům dobrovolníků, kteří nám přímo na místě pomáhají a dohlížejí na hladký průběh akce. Přesto i letošní ročník bude velmi náročný. Přes velkou podporu města, Jihomoravského kraje, ostatních krajů a našich partnerů se finančně pohybujeme na hraně,“ přiznává Pavel Zbožínek.

Zdroj a foto: Emil Open