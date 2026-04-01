Den Země v Brně ukáže světlo z nečekaných stran
Brno, 16. dubna 2026 - Brněnský Den Země se letos bude věnovat světlu jako zdroji a jeho vlivu na člověka, rostliny i zvířata. V sobotu 18. dubna 2026 od 10 do 18 hodin se v parku na Kraví hoře návštěvníci dozví, co dělá večerní svícení s naším spánkem, proč vlastně lampy lákají hmyz či jak se světlem chytře pracovat na zahradě. Chybět nebudou hry a divadla pro děti ani koncerty a diskuse s odborníky pro dospělé. Akci pořádá město Brno ve spolupráci s krajským školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka, Technickými sítěmi Brno a desítkami dalších organizací.
„Letošek je již třetím rokem v řadě, kdy je město Brno nikoli jen podporovatelem, ale rovnou pořadatelem Dne Země. Spolupracujeme se spoustou skvělých lidí a témata jsou volena tak, aby byla co nejaktuálnější. Letošní téma ‚světlo‘ zaznívalo v mnoha rozhovorech kolem mě během zimy, zvláště v prosinci, kdy jsme zažili dlouhou řadu zamlžených dní bez špetky slunečního svitu. A teď se naopak blíží léto, kdy s sebou světlo zpravidla přináší horko a my před ním utíkáme do stínu. Přírodní i umělé světlo, jeho přítomnost i nedostatek zkrátka hrají zásadní roli v našem životě,“ přibližuje náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.
„Světlo většina z nás bere jako samozřejmost. Když se setmí, stačí zmáčknout vypínač a světlo se vrátí do místnosti. Jen málokdy se zamýšlíme nad tím, jak podstatná je sluneční energie pro náš život i svět kolem. Obvykle nepřemítáme o tom, že snídáme, obědváme i večeříme energetickou světelnou konzervu, kterou s pomocí slunečního světla uložily zelené rostliny do části svých těl. Den Země je skvělou příležitostí porozumět těmto procesům,“ vyzdvihuje ředitelka Lipky Vladislava Kolářová.
„Den Země na Kraví hoře je ukázkou toho, jak skvělé výsledky přináší spolupráce města, kraje a desítek partnerských organizací. Letošní téma světla je přitom mimořádně aktuální – řešíme solární energetiku, světelné znečištění a zároveň učíme mladou generaci chápat, jak zásadní význam má sluneční energie pro vše živé. A také o tom bude Den Země,“ říká krajský radní pro oblast investic a životního prostředí David Grund.
Děti se můžou těšit na celodenní hru a stanoviště, kde je čekají experimenty, bádání i tvoření. Dospělí načerpají spoustu zajímavostí díky panelové diskusi odborníků na téma „Máme světla dost, nebo příliš?“ a na stáncích organizací se dozví praktické tipy z oblasti solární energie, světelného smogu nebo albeda.
A protože Den Země má být hlavně radostný, čeká návštěvníky i bohatý kulturní program: koncerty Martiny Trchové s kapelou a skupiny Zelené koule, divadelní představení pro děti v podání souboru Divadlo Plyšového Medvídka a také ohnivá science show ÚDiF. Chybět nebude ani nafukovací model Slunce zapůjčený Hvězdárnou a planetáriem Brno, obří kostka tuny CO2, vysokozdvižná plošina pro servis veřejného osvětlení, prodejní ekostánky a občerstvení.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
