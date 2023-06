V Brně ušili temnou stranu Země, lidé ji v létě uvidí pěkně zblízka

Brno, 26. června 2023 - Jak potemňuje nebo naopak svítí do noci Země z pohledu osm set kilometrů vzdálené družice? To demonstruje společnost Kubíček Visionair, která pro místní hvězdárnu a planetárium ušila další planetární model. Tentokrát se jedná o Temnalónu neboli temnou verzi planety Země.

Plátno, z něhož je desetimetrový model ušitý, na potisku zachycuje mapu nočních světel na planetě Zemi od měst přes dálnice a rybářské lodě až po přírodní zdroje, jako je polární záře. Předlohou pro potisk, který výtvarně zpracovalo studio Visualove, jsou snímky sondy Suomi NPP, která od roku 2012 monitoruje Zemi z výšky asi osm set kilometrů a zaznamenává noční světla s šestkrát větším prostorovým rozlišením a 250násobným dynamickým rozsahem než předcházející detektory. Na Temnalóně jsou tak zobrazena lidská sídla, některé dálniční tahy nebo ostře střežené hranice.

Vytvořit z této grafiky samotný model Temnalóny si v dílnách Kubíček Visionair vyžádalo desítky hodin práce menšího týmu. „Náš technik musel nejprve zpracovat data a vytvořit technickou konstrukci. Nejvíce práce si vyžádalo samotné šití planety, nad nímž švadlenka strávila téměř třicet hodin. Poté bylo potřeba plátno ještě ručně nastříhat. Temnalónu jsme tak mohli vypustit do světa za deset dní,“ popisuje Karel Urban z Kubíček Visionair.

Model lidé poprvé uvidí na brněnské Kraví hoře na Festivalu planet od 10. července. Temnalónu si budou moci zblízka prohlédnout a vyfotit se s ní do 16. července. Po krátké pauze se ale už prvního srpna do parku na Kraví hoře vrátí spolu s dalšími modely z dílny Kubíček Visionair Lunalónem, Marsmelounem a Heliosférou, které zde budou vystaveny další týden. „Lidé se na ně mohou těšit téměř za každého počasí, protože látka je velmi odolná. Co se týče uchycení modelů, to vydrží nápory větru až do rychlosti 15 metrů za sekundu,“ dodává Urban.

Vůbec první planetu na zakázku vyrobila Kubíček Visionair v roce 1997. Od té doby jich do světa vypustila více než stovku. V roce 2019 vytvořila první vesmírný model pro brněnskou hvězdárnu – zevnitř prosvětlený Lunalón, tedy model Měsíce. Na ten se za jediný víkend přišlo podívat kolem 8 000 lidí. „Od té doby pro hvězdárnu každý rok ušijeme jedno nové těleso. Letos se jedná právě o Temnalónu,“ připomíná Urban.