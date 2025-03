Brněnská hvězdárna zve na cestu do fantastického mikrovesmíru

Brno, 24. března 2025 - Na nic nečekejte a vstupte do světa, který se vymyká lidské představivosti. Do říše podivuhodných kreatur, které mohou být jak hrdiny, tak padouchy. Do mikrovesmíru osídleného objekty tak malými, že je tvoří jednotlivé atomy. Do království, v jehož dobrodružném průzkumu hrají brněnští vědci a technici klíčovou roli. Do příběhu, o němž vypráví Dny elektronové mikroskopie, které se pod taktovkou Hvězdárny a planetária Brno odehrají od 24. do 30. března 2025.

Není to vůbec jednoduché, ale jde to. Už devět desetiletí je k nahlížení do takového mikrovesmíru k dispozici elektronový mikroskop. A ve vývoji i stavbě tohoto jedinečného aparátu jsme v Brně skuteční machři. Každé třetí zařízení tohoto druhu na naší planetě je totiž původem právě z jihomoravské metropole. „Na tento údaj jsme nesmírně pyšní a společností zapojených do tohoto druhu odvětví a jejich práce si nesmírně vážíme. Ráda bych pozvala všechny, které mikrokosmos zajímá, aby se na Dny elektronové mikroskopie přišli podívat, program je letos opravdu povedený. Organizace se ujala příspěvková organizace města, a to brněnská hvězdárna. Ta může tuto a další populárně-naučné akce pořádat i díky navýšenému příspěvku od města Brna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

S mikroskopem, třeba na základní škole, se určitě setkal každý z nás. Sestavit se jej poprvé podařilo v polovině 17. století, od té doby lidem „na vlastní oči“ ukazuje jejich zrakem nepostřehnutelné živočichy, bakterie i jednotlivé buňky. Bohužel, i on má svá omezení – největší možné zvětšení optického mikroskopu je 1500krát. Mikrosvět je však mnohem drobnější a pestřejší. Naštěstí do něj dohlédne elektronový mikroskop, který místo skla používá elektromagnetické pole a místo světla proud elektronů. Má proto vyšší rozlišovací schopnost a může dosáhnout zvětšení až 1 000 000x, tedy jeden milionkrát! Zobrazí proto nejen viry, ale také molekuly a jednotlivé atomy. Kdyby měly objekty, které dokáže elektronový mikroskop zobrazit, velikost kuličky vypadávající z hodinového stroje na náměstí Svobody, měla by skutečná skleněnka s logem města Brna velikost celé naší planety!

Elektronová mikroskopie je nezbytnou součástí práce lékařů, kriminalistů, archeologů nebo techniků studujících vlastnosti nejrůznějších materiálů. Tato podivuhodná zařízení nejen vidí doposud „neviditelné“, ale tímto „neviditelným“ mohou dokonce hýbat. S jejich pomocí dokážeme sestavit nejrůznější struktury s podivuhodnými vlastnostmi. Zatím jsme na začátku, ale takto vytvořené nanočástice mohou sloužit k čištění vody, léčbě rakoviny, výrobě supertvrdých materiálů, kvantové elektroniky nebo třeba k ukládání energie. Odborníci si začínají pohrávat i s konstrukcí nanorobotů. Předpona „nano“ přitom značí, že mají velikost pouhou miliardtinu metru!

„Elektronová mikroskopie k Brnu neodmyslitelně patří a je jedním z neúspěšnějších průmyslů v celé Brněnské metropolitní aglomeraci. Zároveň umožňuje do budoucna vstoupit do další oblasti vědy, která zažívá v poslední době nebývalý rozvoj, tou jsou polovodiče a jejich využití v praxi. Brno se tak dostává na špici ve vývoji pokročilých technologií,“ dodala Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast spolupráce s výzkumnými organizacemi.

To, jak je elektronová mikroskopie fascinující, můžete prozkoumat na Dnech elektronové mikroskopie od 24. do 30. března 2025, jichž je Hvězdárna a planetárium Brno hlavním garantem. Společně s předními brněnskými firmami v tomto oboru a také řadou vzdělávacích a výzkumných institucí jsou připraveny zajímavé exkurze, přednášky, výstavy, praktické ukázky a mnoho dalšího. Ať už jste zvídaví zájemci o vše technické, naprostí laici, studenti, nebo jen hledáte fajn tip pro odpoledne s dětmi, určitě si z programu Dnů elektronové mikroskopie vyberete.

A ano. Opět se ukáže nafukovací model „kreatury“ mikrosvěta. Tentokráte to bude virus infikující bakterie. Takže padouch? Nebo snad hrdina? Těžko říci, každopádně doplní roztomilou želvušku a děsivého roztoče. Chcete vědět více? Vůbec se nedivíme. Nahlédnout do nanosvěta je totiž dechberoucí zážitek. Klíčem je www.dembrno.cz

Historie elektronové mikroskopie v Brně se začala psát už v roce 1947, kdy byly do Československa v rámci poválečné pomoci dodány první dva elektronové mikroskopy. Dnes je Brno světovým centrem vývoje a výroby elektronových mikroskopů. Celá třetina z nich pochází právě odtud. Jsou tak dobré, že je používají třeba vědci NASA nebo univerzity Harvard. Dny elektronové mikroskopie poprvé organizovali pracovníci Magistrátu města Brna v roce 2017, od roku 2023 je hlavním garantem programu Hvězdárna a planetárium Brno. Dnes se na této populárně-vzdělávací akci podílí na dvě desítky firem, vědeckých i akademických institucí. Například Biskupské gymnázium Brno, Botanický ústav Akademie věd České republiky, CEITEC MUNI, CEITEC VUT, Československá mikroskopická společnost, Delong Instruments, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technické muzeum Brno, TESCAN, Thermo Fisher Scientific, Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, Výzkumný ústav pro veterinární lékařství a VIDA! science centrum. Akci podporuje statutární město Brno a Jihomoravský kraj, dalšími partnery jsou TIC Brno a Galerie Vaňkovka.

Kde se potkáte s obřími nafukovacími modely mikroskopických kreatur?

Bakteriofág: 26. 3. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, 28. 3. – 4. 4. Galerie Vaňkovka

Nanostruktura: 24.–31. 3. Moravské náměstí

Roztoč: 21.–30. 3. Botanická zahrada

Želvuška: 29. 3. CEITEC MUNI

Zdroj: TIS MMB, foto: ideograma.ai