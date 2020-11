V Brně vznikl unikátní průvodce po Měsíci, ke stažení je zdarma

Brno, 9. listopadu 2020 - Pavel Gabzdyl, pracovník Hvězdárny a planetária Brno, strávil stovky nocí s okem přilepeným k dalekohledu namířeným na Měsíc. Nyní své zážitky a zkušenosti z mnoha let pozorování sepsal do unikátního průvodce „Lunární noci pro fajnšmekry“, který si můžete stáhnout ve formě e-booku zdarma.

Jestli si chcete užít astronomický dalekohled, podívejte se na Měsíc! Žádný jiný objekt na pozemském nebi vám totiž nenabídne tolik detailů jako povrch našeho kosmického souseda. K tomu, abyste se na Měsíci neztratili, ale potřebujete dobrého průvodce. V dnešní době je k dostání celá řada atlasů Měsíce či monografií, které vás provedou po zajímavých lunárních útvarech. Žádný z nich vás ale neprovede po Měsíci takovým způsobem jako právě vycházející průvodce od Pavla Gabzdyla.



„Řeknu vám to na rovinu: Tahle knížka je jenom pro fajnšmekry. Pro ty, kteří se na Měsíci chtějí vyznat. Společně se zaměříme na 12 vybraných útvarů a ty budeme sledovat od lunárního svítání až do pozdního večera. Podělím se s vámi o ty nejzajímavější momenty, jaké jsem při pohledu dalekohledem na Měsíc zažil,“ píše Pavel Gabzdyl v úvodu publikace.



Skutečně jde o průvodce, který měsíční nadšence seznamuje s proměnami vybraných útvarů v průběhu celých lunárních dní. Načasování je natolik přesné, že se jedná o světový unikát, který vznikl na základě stovek pozorování a tisíců fotografií. Součástí publikace je i itinerář, který pozorovatelům nebo lovcům unikátních fotografií radí, co se za konkrétního osvětlení na Měsíci děje. A nejen to. Pavel je vystudovaný geolog, takže u jednotlivých útvarů popisuje i jejich vznik. K tomu dodává: „Potil jsem krev, abych nesrozumitelnou geologickou hantýrku a závěry vědeckých prací převedl do co nejsrozumitelnější formy.“

Zájemci si e-book mohou stáhnout zde