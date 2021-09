Nákladní kola mohou být v Brně částečnou alternativou k dopravě autem

Brno, 17. září 2021 – Celkem 2800 kilometrů ujeli obyvatelé Brna na nákladních kolech během testovacího provozu veřejné půjčovny nákladních kol. Od února do července si lidé 122 krát zapůjčili jedno ze tří nákladních kol, které byly k dispozici. Nadace Partnerství, která provoz půjčovny do Brna přinesla, nyní vyhodnotila pět měsíců jejího provozu.

„Cílem testování bylo zjistit, jak by veřejná půjčovna nákladních kol mohla fungovat v českých městech,“ vysvětluje za Nadaci Partnerství koordinátor projektu Michal Šindelář. „V Brně jsme se dostali na vrcholu sezóny na téměř 100% obsazenost dvou ze tří kol. Lidé kola využívali k převozu všemožného nákladu, ale také dětí nebo dospělých osob,“ pokračuje Šindelář.

„Odvoz rozebrané staré postele do kontejneru na sídlišti, pomoc sousedům s odvozem jejich nábytku do výše zmíněného kontejneru, odvoz elektroodpadu jako starý televizor do sběrného dvora,“ popisuje jeden z uživatelů inovativní služby, co vše na půjčeném nákladním kole odvezl.

Během testovacího provozu byla o jednotlivých zápůjčkách sbírána data, aby bylo možné provoz vyhodnotit. „Ukázalo se, že nákladními koly lze nahradit část automobilové dopravy. Celkem 55 % zápůjček nahradilo právě cestu automobilem. Nákladní kola tak přispívají ke snižování závislosti části obyvatel na autech,“ shrnuje Šindelář.

Zda bude někde v Česku podobná půjčovna fungovat, záleží nyní na zástupcích měst. „Report o provozu půjčovny ukazuje, co její fungování obnáší a především jaké jsou finanční náklady na její provoz. Zpráva přináší i interaktivní byznys model, kde si zástupci měst mohou navolit, jakou půjčovnu chtějí, a model jim spočítá, jaké budou náklady,“ uzavírá Šindelář.

