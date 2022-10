Novela Tržního řádu určí přesná místa pro odstavování sdílených koloběžek a kol v Brně

Brno, 25. října 2022 - Brněnští radní v reakci na požadavky městských částí doplnili Tržní řád města Brna o regulaci bikesharingu. Nově bude možné odstavovat sdílené koloběžky či kola včetně jejich elektrických variant pouze na místech uvedených v příloze tohoto nařízení, a to zdarma. Nyní je takových míst 380, jejich počet poroste.

„Primárně je doplnění Tržního řádu zacíleno na regulaci parkování sdílených koloběžek a případně kol, protože jsou mnohdy odstavovány na nevhodných místech, kde například zužují prostor pro pěší. Míst, která samozřejmě mohou využít i ostatní koloběžkáři a cyklisté, je aktuálně k dispozici 380, síť bude postupně rozšiřována o další. Zřizovat je má magistrátní odbor dopravy ve spolupráci s městskými částmi a budou vždy uvedena v příloze Tržního řádu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Pro odstavování koloběžek a kol jsou určeny tři druhy míst. První jsou parkovací stání pro jednostopá vozidla budovaná v rámci oblastí rezidentního parkování. Těch je nyní 210. Dále bude možné využít místa u cyklostojanů, kterých je 167. A k dispozici jsou zatím také 3 virtuální parkovací místa. Snažili jsme se maximálně vyjít vstříc požadavkům městských částí, proto jsme některé stávající cyklostojany ze seznamu vyřadili, protože jsou dostatečně zaplněny běžnými uživateli,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Místa pro odstavování koloběžek a kol nebudou zpoplatňována podle vyhlášky o místních poplatcích, jak městské části původně navrhovaly. To by bylo možné, pokud by využívaná zařízení byla ve vlastnictví poskytovatelů bikesharingu a mohli je využívat jen oni. V Brně jsou majetkem města a slouží potřebě všech, nelze je tedy považovat za zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, a tudíž nemůže být umístění jednotlivých dopravních prostředků zpoplatňováno.

Vymezení míst v souladu s Tržním řádem napomůže vymahatelnosti parkování sdílených dopravních prostředků mimo režim půjčení. Kontrolu dodržování regulace může provádět městská policie nebo městské části. Při porušení povinností lze podnikatelským subjektům provozujícím bikesharing uložit pokutu až do výše 100 000 korun.

Zdroj a foto: Tiskové středisko MMB