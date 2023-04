Brňané mohou dvakrát denně půl hodiny zdarma využít kola nextbike a Rekola

Brno, 18. dubna 2023 - Využít sdílených kol na 30 minut dvakrát denně zdarma bude možné u společností nextbike a Rekola. Rámcovou dohodu, která to umožňuje, schválili brněnští radní. Po loňském pilotním provozu bude letos město opět dotovat bikesharing v Brně tak, aby lidé mohli za stanovených podmínek jezdit zdarma. Projekt se spustí po podepsání rámcových dohod a uplynutí zákonných lhůt. Konkrétní datum začátku podpory bude ještě upřesněno. Služba by na základě rámcové dohody měla být poskytována nejdéle do 30. listopadu 2026.

„V loňském roce město pilotně podpořilo společnosti provozující bikesharing v Brně tak, že bylo v podstatě po celou cyklistickou sezonu možné, aby tuto službu lidé využívali dvakrát denně na 30 minut zdarma. Projekt se velmi osvědčil, proto jsme se rozhodli v něm pokračovat a sdílení kol nabídnout lidem i v letošní sezoně,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní dnes vybrali pro poskytování služby společnosti nextbike Czech Republic a Rekola Bikesharing. „Dohoda je uzavřena na čtyři roky. Roční rozpočet akce je stejný jako loni, tedy 2,4 milionu korun včetně DPH. Nově je možné tento rozpočet navýšit až na 4 miliony korun včetně DPH. Aby město jízdu proplatilo, je nutné odstavit sdílené kolo na místě k tomu určeném,“ doplnil radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Nyní je třeba rámcové dohody podepsat a počkat na uplynutí zákonných lhůt. O konkrétním datu začátku podpory bude veřejnost informována s předstihem.

Loňský pilotní projekt trval od 11. dubna do 30. září. Za tuto dobu se uskutečnilo téměř 102 tisíc bezplatných jízd a přibylo 9 817 nových uživatelů bikesharingu.

Zdroj: TIS MMB