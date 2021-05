Oblíbené prohlídky Brna s průvodci opět startují

Brno, 14. května 2021 - Jaro už pokročilo a brzy budeme moci vyrazit ven poznávat Brno s oblíbenými prohlídkami města s průvodci. V letošním roce přináší tento projekt několik novinek a taky novou vizuální identitu s fotografiemi známého brněnského fotografa Romana France. A protože on i TIC BRNO představují město autentické, jmenují se tak nově i prohlídky.

„Prohlídky s průvodcem reagují na aktuální témata a přizpůsobují jim svou nabídku. Vždy také představovaly město autentické, což se odráží i v novém názvu tohoto oblíbeného brněnského projektu. Proto nyní nabízejí jak nová „cool“ témata pro mladší a otrlé, tak kratší a finančně zvýhodněné okruhy, které fyzicky a finančně zvládnou i starší ročníky,” prozradila Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Autentický přístup k prohlídkám se doplňuje s filozofií fotografií Romana France: „Pro fotografie jsem využil autentická místa města, ať už známá a profláknutá, či naopak ta méně známá. A protože mám autentické věci rád a je pro mě přirozené je do své práce zahrnovat, oživil jsem tato místa lidmi kolem mě, kteří v Brně žijí nebo se v něm pohybují a tvoří jeho každodenní součást. Až tyhle fotky někdo uvidí za 30 nebo 80 let, půjde z nich vyčíst, jak vypadali třeba kapucíni nebo sokolové z Brna v roce 2021 a že to byli asi docela fajn chlapíci, když uměli lézt po stromech a trochu si ze sebe udělat legraci.“

Nejvíce na dřeň se asi dostaneme na prohlídce s názvem Nejhnusnější místa v Brně. Dalším zajímavým tématem je Mizející Brno, které poukazuje na to, jak nám Brno mnohdy mizí před očima kvůli developerským projektům. Příznivci morbidnějších historek si určitě rádi poslechnou brněnské morytáty. Připraveny jsou samozřejmě opět také speciální prohlídky pro děti, detektivní příběh a pověsti, a ty slibované pro seniory budou také dvě a zavedou je do brněnských vilových čtvrtí.

Každý týden můžete s průvodcem poznávat zcela jiný kousek Brna. A pokud vám nestačí autentické prohlídky, můžete se projít po industriálním dědictví s projektem Brno INdustrial, nebo vyrazit na vyhlídkovou jízdu městem v minibusu. TIC BRNO mimoto organizuje i prohlídky pro školy, které žákům přibližují historii města.

Kompletní přehled prohlídek s podrobnějším popisem a termíny najdete na webových stránkách ticbrno.cz, kde se také včas objeví informace o tom, zda proběhnou a kdy bude zahájen předprodej. Vše samozřejmě závisí na aktuální epidemiologické situaci, a pokud to dovolí, tak začínáme 22. května.