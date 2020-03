Speciální cvičící maraton podpoří pacienty s roztroušenou sklerózou

Brno, 3. března 2020 – Rehabilitační cvičení, tanec v sedě na židlích nebo kruhový trénink čeká na ty, kteří se rozhodli podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). V sobotu 7. března v 10 hodin totiž v Brně startuje devátý ročník Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Pacienti svá těla rozhýbou spolu se svými blízkými, lékaři i fyzioterapeuty v Lázeňském a relaxačním centru Rašínova. Akci pořádá Nadační fond IMPULS společně s Unií ROSKA Brno-město.

„MaRS propojuje nejen pacienty s roztroušenou sklerózou, ale i zdravé jedince po celé republice. Cvičit lze nejen na různých stanovištích, ale také doma. Cílem je kromě podpory fyzické aktivity pacientů i osvěta o roztroušené skleróze. Chceme motivovat všechny, kteří pociťují příznaky, jako je brnění rukou nebo rozostřené vidění, aby vyhledali lékaře a nechali se vyšetřit. Každý rok totiž v tuzemsku přibude přibližně 700 nových pacientů s touto zákeřnou nemocí, při včasném stanovení diagnózy ale mají šanci na opravdu kvalitní život,“ říká Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který celou akci organizuje.

Maratonci budou v brněnském Lázeňském a relaxačním centru Rašínova cvičit v sobotu 7. března od 10 do 17 hodin. Účastníci si mohou vyzkoušet například relaxační cvičení s hudbou, kruhový trénink nebo protahování v bazénu. „Pro účastníky máme přichystaný bohatý program. Vše je navíc přizpůsobeno i pacientům, kteří mají výraznější pohybové potíže. To, jaké cvičení je pro ně nejvhodnější, mohou zkonzultovat s fyzioterapeuty přímo na místě,“ popisuje Vlasta Blatná z organizace Roska Brno-město.

Do akce se letos zapojí také Roska Kyjov a Vsetín. Loni si přišlo zacvičit téměř sto lidí. Z dobrovolného vstupného se podařilo vybrat 4 200 korun, které putovaly na sportovní aktivity a nákup speciálních rehabilitačních pomůcek pro nemocné, na které zdravotní pojišťovny nepřispívají. Zájemci o brněnský maraton si mohou v sobotu 7. března od 10 hodin přijít zacvičit také Krav Magu do Gym&Joy v ulici Špitálka. Loni se organizátorům podařilo vybrat 11 000 korun. Tanečníci zase mohou rozhýbat svá těla na tréninku Break dance v Křenové ulici.

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, kterým trpí v České republice přibližně 20 000 pacientů. Pravidelný pohyb je pro ně naprosto zásadní, a to v jakémkoli stadiu nemoci. „Pohyb je jeden z důležitých způsobů léčby. Pacienti musí udržovat svoji kondici, cvičení je také stěžejní v boji s chronickou únavou, kterou nemocní s roztroušenou sklerózou trpí. Je prokázané, že pravidelný pohyb zlepšuje únavový syndrom,“ vysvětluje MUDr. Michal Dufek z MS Centra při Neurologické klinice FN u sv. Anny v Brně a doplňuje: „Pacienti by měli vybírat cvičení podle svých fyzických možností. V začátcích lze dělat prakticky jakýkoli sport, ale měli by dávat pozor na svou bezpečnost. Obecně nedoporučuji silové a náročné sporty. Vhodné jsou naopak ty, při kterých dochází ke zvýšení tepové frekvence jako, je běh nebo jízda na kole.“