Vaňkovku zaplní čtyřicítka legendárních Harleyů, nejstarší bude z roku 1916

Brno, 5. února 2020 – Nejen na milovníky motocyklů čeká v nejbližších dnech v Galerii Vaňkovka bohatý program. Od 8. do 22. února se zde uskuteční unikátní výstava legendárních chopperů Harley-Davidson doprovázená řadou atraktivních tematických soutěží. Zájemci se mohou těšit na čtyři desítky strojů, od modelů předválečné výroby až po ty nejnovější. Chybět nebude ani limitovaná série vydaná k výročí založení firmy.

Hlavním bodem akce s názvem Žijeme Harley-Davidson bude unikátní výstava. „Vystaveno bude na 40 motocyklů, mezi nimi například model 16J z roku 1916, který má za sebou náročnou renovaci, či model LiveWire z roku 2020, první motocykl této značky s elektromotorem a čerstvá novinka na českém trhu,“ sděluje Jan Borůvka, ředitel Galerie Vaňkovka. „Osobně se velmi těším na model FatBoy, který se proslavil v kultovním snímku Terminátor II. K vidění zde bude modernizovaná verze z roku 2008, jež byla vyrobena ke 105. výročí společnosti Harley-Davidson, ale i nejnovější, letošní verze,“ dodává.

Výstavu doplní doprovodný program složený ze čtyř částí. První bude hlavní soutěž, jež potrvá po celou dobu konání akce. Půjde o jízdu na simulátoru, při které si budou účastníci moci srovnat kvalitu své jízdy s hodnotami najetými profesionálním jezdcem. „Vítěz lokálního klání pak postoupí do mezinárodní soutěže, kde se zapojí do hry o nový Harley-Davidson Street Rod,“ láká do soutěže Jan Borůvka.

Ostatní soutěže budou jednodenní, avšak neméně zajímavé. Hned 8. února se v Galerii Vaňkovka odehraje Armwrestling Brno Grand Prix, soutěž v páce v osmi kategoriích. K dispozici bude jeden soutěžní stůl a dva stoly pro zájemce z řad veřejnosti, kteří si budou moci tuto disciplínu vyzkoušet pod dohledem profesionálů.

Čtrnáctý únor pak organizátoři příznačně věnují soutěži nazvané Valentine’s Harley-Davidson Ride. Návštěvníci dostanou možnost se u fotostěny vyfotit s vybraným motocyklem a zúčastnit se soutěže o nejlepší fotografii. O den později se v pasáži Galerie Vaňkovka uskuteční poslední ze soutěží jménem Harley-Davidson Warm-up složená z trojice motorkářských disciplín: jízdy zručnosti, držení kola na čas a také oblékání motorkáře na čas.