V Líšni vznikne netradiční přírodní pohřební místo pod stromy či v záhonech

Brno, 26. září 2019 – Klasické metody pohřbívání v Brně doplní novinka. Od jara příštího roku bude možné na líšeňském hřbitově nechat blízké pochovat pod stromy či do záhonu květin. Město Brno ve spolupráci se Správou hřbitovů města Brna nechá vybudovat tzv. údolí vzpomínek na hřbitově v Líšni.

Dosavadní louka v areálu hřbitova se brzy začne měnit v prostor osázený stromy a květinami, pod nimiž budou od jara (konkrétní měsíc závisí na počasí) pohřbíváni zemřelí. „Inspirovali jsme se podobnými hřbitovy v Praze a Vídni,“ prozradila ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.

Vstupu do hřbitova bude dominovat kamenný Strom života, kde se počítá s místem pro zapalování svíček. Za ním budou do pravidelného tvaru vysazeny duby, javory, platany a kaštany a také trvalky. V případě květinových záhonů bude mít výsadba tvar šachovnice. Zatím se plánuje necelá stovka netradičních hrobových míst pod stromy a asi 200 v záhonech, ale počty jsou orientační a mohou se zvýšit. Jméno pohřbeného bude možné uvést na cedulce zavěšené na strom nebo zapíchnuté ke květinám. „I kdyby si příbuzný žádné označení nepřál, každé místo bude lokalizovatelné pomocí GPS,“ doplnila Alena Říhová.

„Chystáme pro tento prostor trochu jiný provozní řád, rádi bychom, aby sem lidé nenosili třeba plastové květiny a dekorace a aby bylo místo v maximální možné míře bezodpadové, tedy aby si lidé to, co s sebou přinesou, zase odnesli,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Podmínkou pro pohřbení v údolí vzpomínek také bude uložení popela do biologicky rozložitelné urny, např. ze dřeva či papíru. I cedulky by měly být z přírodních materiálů.

„Vstupní náklady dosahují 4,5 milionu korun, které půjdou z rozpočtu města Brna. Zahrnují projektovou dokumentaci, pořízení laviček a dalšího mobiliáře, vybudování přístupových cest, výsadbu dřevin a rostlin i umělecká díla uplatněná v tomto prostoru. V částce je rovněž údržba údolí vzpomínek na pět let,“ popsal Petr Hladík.

O specifická hrobová místa se bude starat Správa hřbitovů města Brna, nebudou o ně tedy pečovat blízcí pohřbených, jako je tomu u klasických hrobů. Lidé budou moci mezi stromy a kolem záhonů volně procházet, počítá se i s přístupem pro návštěvníky s obtížemi při chůzi.