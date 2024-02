Slévárna HEUNISCH pokračuje v zavádění anorganických pojiv

Brno, 8. února 2024 - Líšeňská Slévárna HEUNISCH potvrzuje, že realizace plánu, který na podzim představila v souvislosti se snižováním pachové zátěže, pokračuje podle časového harmonogramu. Pachově nejvýraznější organická pojiva Slévárna plánuje vyměnit za anorganická, která by podle dodavatele této suroviny měla mít nižší pachovou a emisní stopu.

„Tyto nové anorganické suroviny postupně do výroby nasazujeme teď v únoru, vše probíhá podle plánu. Průběžně je testujeme a kompletní přechod by měl být dokončen dle avizovaného termínu, tedy do 31. srpna,“ říká Kateřina Svobodová, tisková mluvčí Slévárny. Dál uvádí následující: „Změnu této suroviny monitorujeme průběžně ve vztahu k provozním vlastnostem, interní, externí zmetkovitosti a samozřejmě se zaměřujeme opět na hodnoty emisí. Zatím vše odpovídá předpokladům.“

Do tohoto termínu, tedy konce letních prázdnin, by Slévárna měla rovněž dokončit přechod na jiný typ organických pojiv s nižší pachovou zátěží, a to u odlitků, které používání nové anorganiky neumožňují. „Organickou surovinu jsme měli dostat do konce ledna, dodavatel ale avizoval, že přijde až začátkem února. Nejsme výrobce pojiv, jsme závislí na externím dodavateli. Posunutí termínu nicméně nemá žádný vliv na další kroky časové osy, s provedením do zkušebního provozu organického pojiva počítáme podle plánu, tedy do 31. března. Se zavedením do sériové výroby pak do 31. srpna, tedy také původního termínu. Přínosy ve vztahu k emisím a provozním vlastnostem budeme samozřejmě testovat. Je potřeba si uvědomit, že jsme první slévárna, která tuto surovinu testuje a vše je možné realizovat pouze za předpokladu, že se nové pojivo bude chovat tak, jak jeho výrobce i my předpokládáme,“ uzavírá Kateřina Svobodová.

Slévárna navíc nad rámec oznámených opatření, vedoucích k omezení pachů z výroby, v lednu instalovala třetí smellmaster, zařízení na neutralizaci pachů. Tímto krokem jsou smellmastery umístěny na všech kritických výduších, spojených s kritizovanou pachovou stopou.

Foto: archiv Slévárna HEUNISCH