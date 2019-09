Špilberk o víkendu otevře brány dokořán na největší hradní akci roku

Brno, 5. září 2019 – Špilberk žije baronem Trenckem! Tak se jmenuje letošní ročník tradičně největší události, kterou pořádá Muzeum města Brna na hradě Špilberku. Sedmý ročník akce s pestrým programem pro celou rodinu se koná o víkendu 7. a 8. září. Během něj se lidem otevře celý hrad Špilberk, organizátoři chystají velkou hradní hru, tematický program ve stylu 18. století, jarmark i občerstvení.

Tradiční akce „Špilberk žije“ se koná už po sedmé. Opět nabídne zábavu pro celou rodinu a otevřený hrad za zvýhodněné vstupné. Návštěvníci se podívají i do běžně nepřístupných míst a navíc si užijí speciální program. Letošní téma odkazuje na kulatých 270 let od smrti slavného špilberského vězně – velitele pandurů barona Trencka. Jemu navíc bude patřit i výstava, kterou muzeum otevře v říjnu. Akce „Špilberk žije baronem Trenckem“ se koná o víkendu 7. a 8. září vždy od 10 do 18 hodin.

Lidé se při ní ocitnou v 18. století – v době, kdy vládla legendární císařovna Marie Terezie a kdy byl na Špilberku vězněn nejslavnější trestanec, baron Trenck. Oba se na hradě objeví, stejně tak i jejich vojáci a panduři. „Chystámevelkou hradní hru, při níž menší i větší odvážlivci zakusí náročný výcvik, po němž by se pomyslně mohli stát elitními císařskými vojáky. Čeká je spousta úkolů a překážek, které je zavedou do různých koutů Špilberku,“prozrazuje koordinátorka Gabriela Kyzlinková.

A to není vše. Skupina Exulis předvede duely v šermu, umělecká agentura REX zase chystá několik ukázek pro malé i velké. „Lidé uvidí příjezd Marie Terezie na hrad, Trenckovu audienci u císařovny nebo bitvu mezi pandury a Prusy. Pro nejmenší děti odehrajeme i pohádku Kocour v botách,“ říká organizátor Radim Dufek. Krom toho budou při akci otevřeny všechny stálé expozice a sportovní výstava Branky Body Brno a malá ochutnávka z připravované výstavy o Trenckovi. V Jihozápadním bastionu a v expozici moderního umění se chystají komentované prohlídky. Nebude chybět ani dobový jarmark, bohaté občerstvení nebo fotokoutek.