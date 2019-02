Autentický průvodce To je Brno II. představí město z neznámých úhlů

Brno, 24. února 2019 – O Brně toho víme hodně a nebojíme se zeptat. Ostatně jsou to právě místní obyvatelé, kteří mu dodávají šťávu a charakter. TIC Brno opět oslovilo 11 osobností a přináší jejich osobitý pohled a verzi brněnské reality. Desítku kovaných „borců a koc ze Štatlu“ doplňuje i jeden „čistokrevný Cajzl“, který byl tak odvážný, že překonal nástrahy D1, dojel až „na Moravu“ a o tento exotický zážitek se podělil.

Módní Brno, Dětské Brno, Brnem na kole, Skryté Brno a Historické podzemí je výběr z názvů kapitol. Dozvíte se o bezprecedentně živé scéně brněnské mladé módy, najdete prověřené tipy na výlety s dětmi, nahlédnete do kuchyně místní cyklo komunity, odhalíte skrytá zákoutí, poodkryjete tajemství zahalená zemským povrchem a mnoho dalšího. Mimobrněnským průvodce poslouží jako hloubková sonda do života místních a Brňáci budou překvapeni, co všechno o svém městě dosud nevěděli.

„Je něco přitažlivějšího než poznat město prostřednictvím lidí, kteří ho žijí? Kteří ho vnímají dnes a denně všemi smysly a podělí se o to? Budete TO chtít taky zažít, poznat, ochutnat, a nakonec odjedete jiní. Nebo už neodjedete,“ řekla Jana Janulíková, ředitelka TIC Brno.

Aby to nevypadalo, že se tu při tvorbě průvodců jen navzájem nekriticky plácají po ramenou, rozhodli se tvůrci zariskovat a zeptat se na zkušenost rodilého Pražana. Vybrali vyhlášeného provokatéra a nekompromisního glosátora Jakuba Horáka. Nezklamal a dodal kapitolu s názvem Brno: špatný vtip. Zajímá vás, jak špatný byl? Zastavte se v infocentrech nebo radši rovnou klikněte na suvenyry.ticbrno.cz, co když se zase hned vyprodá...

Číst o Brně má bezesporu své kouzlo, ale my v TICu víme, že to nestačí. Rozhodli jsme se ve spolupráci s vybranými autory překlopit jejich kapitoly do komentovaných procházek. Na jaře se tedy můžete těšit na setkání s autentickými průvodci tváří v tvář. Zažijete jejich Brno z první ruky, a když s sebou vezmete svůj výtisk, rádi vám do něj doplní svůj autogram.

Co zaznělo o Brně v nové knize:

„Nenechte se ošálit hřejivými světly trendy barů a kaváren. Brno má i svou odvrácenou, pozapomenutou a omšelou tvář. A skutečně teď není řeč o budově hlavního nádraží. V prolukách a mezidvorcích se ukrývají trošku jiné pamětihodnosti.“

Áša Sárová

„Původní skladiště exotického zboží vzniklo v letech 1894–1897. Tvoří ho dvoupatrová budova z poctivých císařských cihel s velkými zaoblenými okny a dekorativními římsami. Když vedle ní stojíte, vysílá jakousi ztišující magii. Požární schodiště na jejím jižním štítu vám zajistí skvělou cestovatelskou fotku.“

Petr Minařík

„Kamenné sklepy dozděné v baroku cihelnými klenbami obsahují dvě stále činné studny, které plní prostor sklepa vodou do té míry, že se v něm vytváří podzemní jezero. Občasné exkurze doslova šokují návštěvníky možností proplouvat na lodi chladnou a čistou vodou hromadící se na vrcholu petrovského kopce.“

Aleš Svoboda

„Kdysi mrtvá ulice, kde jedinou událostí bylo zmizení paní v chodníku v roce 1976, začala konečně ožívat. Dneska je zázrak, když se vám ji podaří projít bez nákupu.“

David Severa

„Spousta lam, jedna se jmenuje Čertík a má něco s nožičkou. Pozor: jednou jsme po nich museli uklízet bobky. Jsou tam i kozy.“

Eva Kokoliová

„Pod nejhorším nádražím v republice byl v Brně nejhorší podchod zvaný Myší díra. Zápach pražených oříšků se v něm mísil s vůní bezdomovců, kapsáři okrádali vyděšené návštěvníky města, svérázný pán choval v náručí svoji beznohou ženu a nabízel ji za úplatu k sexuálním službám.“

Plk. Josef Prokeš