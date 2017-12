Z Brna se bude celoročně létat do Milána, Říma, Barcelony, Bruselu a Lvova

Brno, 14. prosince 2017 – Milán, Řím, Barcelona, Brusel, Lvov s celoročním provozem a v období červen až září Split a Dubrovník – to jsou nové destinace, kam se bude od příštího roku létat z brněnského letiště. Zastupitelé Jihomoravského kraje 14. prosince udělali významný krok v rozvoji letecké dostupnosti regionu. Schválili založení obchodní společnosti Blue Air Moravia Transportation jako dceřiné společnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, ve které bude mít kraj podíl 35 %.

Jihomoravský kraj a město Brno dlouhodobě deklarují společný zájem na rozvoji letecké dopravy. Za tímto účelem Jihomoravský kraj, který je v současnosti jediným společníkem Jihomoravské rozvojové společnosti, schválil záměr prodat městu Brnu podíly v této společnosti o velikosti 50 % všech podílů. Následně krajské zastupitelstvo souhlasilo se založením obchodní společnosti Blue Air Moravia Transportation jako dceřiné společnosti Jihomoravská rozvojová společnost. V této společnosti bude většinovým (65 %) společníkem letecký dopravce BLUE AIR.

„Je to pro kraj historická šance, která pomůže dalšímu růstu celého regionu. Schválení zastupiteli je první krok, následovat bude založení společného podniku v nejbližších dnech a zejména finalizace smluv, která bude obsahovat detaily spolupráce a garance pro dohled nad investicí kraje. Ve schváleném rozpočtu na příští rok je připraveno 60 milionů korun, což je výrazně menší částka než investují do rozvoje leteckého spojení jiné regiony. Předpokládáme, že v následujícím roce bude tato částka nižší a ve třetím roce se očekává vyrovnané hospodaření této nově založené společnosti,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.



Projekt s účastí Jihomoravské rozvojové společnosti a nízkonákladového dopravce Blue Air jako strategického partnera počítá se zvýšením počtu cestujících z brněnského letiště o cca 130 tisíc cestujících ročně proti současnému stavu. Jihomoravská rozvojová společnost provedla průzkum trhu a poptala nákladovou stránku (ceny letů do určených destinací) a ochotu oslovených dopravců vstoupit do společného podniku a vložit do něj investice. Ze tří oslovených dopravců předložila kompletní nabídku pouze nízkonákladová společnost Blue Air. Se založením společnosti na základě principu soukromého investora již předběžně vyjádřilo souhlas Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v jiném případě rozvoje leteckých linek z Letiště Brno.



„Destinace jsme vybírali na základě odborné studie renomované německé společnosti MKMetric. Výhodou nabídky společnosti Blue Air je letadlo se základnou na brněnském letišti, což nám umožní přizpůsobit letový řád potřebám budoucích cestujících. Jakmile budou doladěny poslední detaily smlouvy s dopravcem, budeme moci představit detailní letový řád, finální ceny letenek a standard palubních služeb. Předpoklad je, že tyto informace budeme moci zveřejnit v lednu 2018,“ řekl Daniel Mahovský, jednatel společnosti Jihomoravská rozvojová.



Strategický partner Blue Air nabídl pro společný projekt letadlo Boeing 737-500 s kapacitou 126 míst. Toto letadlo bude mít po celý rok bázi na Letišti Brno. V první fázi byly jako destinace zvoleny: Milán, Řím, Barcelona, Brusel a Lvov s celoročním provozem a v období červen až září Split a Dubrovník. Frekvence letů je u Milána a Bruselu stanovena na třikrát týdně, u ostatních destinací jsou plánované dvě frekvence týdně. Letový řád bude samozřejmě reagovat na aktuální změny v poptávce úpravou počtu frekvencí.