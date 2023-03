Z Brna se bude létat na Djerbu a do italské Kalábrie

Brno, 2. března 2023 – Rezervace dovolených trhají v letošním roce rekordy a zájem roste také o odlety z regionálních letišť. Cestovní kancelář Čedok v letošní sezóně proto připravila expanzi v Brně a nabídne cestujícím celkem 19 destinací, mezi které patří už celkem devět novinek. Do prodeje totiž přidává dvě nové destinace, ostrov Djerba a italskou Kalábrii, do kterých se začne létat jednou týdně od poloviny června. Na italské letiště Lamezie Terme poletí první klienti 12. června 2023, do Tuniska startují přímé lety o den později, tedy 13. června 2023.

Na cestující z Jihomoravského kraje i blízkých spádových oblastí čeká spojení také do Albánie, na portugalskou Madeiru, do tří egyptských letovisek u Rudého moře, na řecký ostrov Thassos a do dalších oblíbených letních letovisek. Čedok bude na své charterové lety z Brna využívat kompletně celé bázované letadlo typu Boeing 737 letecké společnosti Smartwings i další kapacity českého dopravce. Zájezdy do všech destinací jsou již v prodeji.

„Zájem o odlety z Brna překonal očekávané prodejní výsledky, proto ještě letos nabídku rozšíříme o další dvě novinky. Během letní sezóny poletí naše charterové lety jednou týdně nově na tuniský ostrov Djerba a do Lamezia Terme v populární oblasti italské Kalábrie. Naše expanze na brněnském letišti tak pokračuje, celkem na cestující čeká rekordních 19 destinací, včetně míst, kam se doposud z moravské metropole nelétalo,“ představil Miroslav Kubáč, ředitel charterových zájezdů Čedoku.

Čedok nabídne v populární turistické lokalitě v Tunisku převážně ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelích nebo v pětihvězdičkových resortech s all inclusive. Díky dlouhým písečným plážím s pozvolným vstupem do Středozemního moře je Djerba oblíbená zejména u rodin s dětmi. Na ostrově mohou návštěvníci vidět největší město Houmt Souk, pevnost Bori el-Kebir, římskou hráz El Kantara nebo židovské památky. Na výlety se jezdí také do zábavního parku Djerba Explore s největší krokodýlí farmou ve Středomoří nebo do města hrnčířů Guellala. Jižní část Itálie v oblasti kolem Lamezie Terme láká hlavně na čtyřhvězdičkové ubytování, pláže, skvělou italskou kuchyni a výlety po jižní Itálii, včetně poznávacích okruhů. Z Kalábrie vedou cesty turistů nejčastěji do měst Tropea, Pizzo nebo lodí na blízké Liparské ostrovy. Ve všech destinacích bude klientům k dispozici český delegát.

„Cestovatelé v předprodejích rezervují nejčastěji rodinné pokoje, čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely, u stravování vede jednoznačně all inclusive. Z destinací dostupných přímo z Brna si ve first minute vybírají nejvíce Turecko, Španělsko, Egypt nebo řecké ostrovy. Daří se i novým destinacím, zájem je o Albánii nebo portugalskou Madeiru, která láká na aktivní dovolenou i nádhernou přírodu. Věříme, že zájem bude i o novinky,“ dodal Miroslav Kubáč.

I na tuniskou Djerbu a do Kalábrie budou klienti létat s leteckou společností Smartwings na palubě Boeingu 737 v konfiguraci pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Doba letu na největší tuniský ostrov potrvá přibližně dvě a půl hodiny, do jižní Itálie pak necelé dvě hodiny.

„Aktivita stabilního hráče na trhu, cestovní kanceláře Čedok, je dalším atraktivním oživením trhu s nabídkou leteckých spojení do dovolenkových destinací z Brna. Jsme rádi, že počet plánovaných destinací, ze kterých si mohou cestující vybírat, se tímto opět rozrůstá. Těší nás také zájem cestujících o nové a znovuzavedené destinace, a tak již nyní letošní letní sezónu s nadšením očekáváme a pilně se na ni připravujeme," doplnil Radek Lang, Airport Services Manager, LETIŠTĚ BRNO a.s.