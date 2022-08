Z Brna se bude létat do pěti nových destinací

Brno, 31. července 2022 – Poptávka po odletech z regionálních letišť roste a letošní rekordní sezóna je toho důkazem. Češi mají o cestování zájem a vyprodané zájezdy ukazují, že chtějí využívat i letiště, která mají blízko ke svému bydlišti. Čedok proto během další letní sezóny plánuje v roce 2023 rozšířit nabídku z Brna o sedm novinek a celkem nabídne 17 oblíbených destinací.

Ve spolupráci s leteckou společností Smartwings bude využívat kompletně celé bázované letadlo pouze pro své charterové lety z brněnského letiště. Klienti se tak příští léto proletí přímo z Tuřan nově do egyptské Taby, na Fuerteventuru nebo do Kavaly, která slouží jako nejbližší letiště pro řecký ostrov Thassos. Úplně poprvé v historii letiště mohou vyrazit cestující z Brna na dovolenou do Albánie i na dechberoucí ostrov Madeira. Čedok přidává i vlastní charter na Mallorcu a do Hurghady, do dalších letních destinací navýší příští rok počet letů i hotelů.

„Rozhodli jsme se, že během příštího léta otevřeme ve spolupráci se Smartwings v Brně bázi a oproti letošní sezóně provoz téměř ztrojnásobíme. Na naše chartery využijeme celé letadlo a díky tomu můžeme klientům z moravské metropole nabídnout i exkluzivní novinky. Celkem budeme létat přímo z brněnského letiště do 17 míst a představíme ve spádové oblasti také populární destinace, do kterých se z Tuřan nyní nelétá. Do dalších míst navyšujeme počty frekvencí a doplníme je i sedadly na pravidelných linkách,“ představil plány na následující letní sezónu Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku.

Příští léto budou také pokračovat zájezdy z Brna do nejoblíbenějších letních destinací v Řecku, jako jsou ostrovy Kréta, Korfu, Kos, Zakynthos i Rhodos. Turisté si díky přímým letům užijí také plážovou dovolenou na Turecké riviéře s přílety do Antalye, na Mallorce nebo v Bulharsku, kam se bude létat do Burgasu i Varny. Rozšíří se rovněž nabídka dovolených do Egypta. Kromě tradiční Marsy Alam si mohou cestovatelé naplánovat s Čedokem zájezd do Hurghady a po více než deseti letech také pobyt v Tabě, ze které mohou navštívit také Jordánsko nebo Izrael během jednodenních výletů nebo na poznávacích zájezdech. Z Kanárských ostrovů zamíří jednou týdně odlety na Tenerife a nově i na Fuerteventuru. Na aktivnější dovolenou bude poprvé z Brna lákat portugalská Madeira, ostrov věčného jara. Poslední novinkou, kterou mohou obyvatelé moravské spádové oblasti prozkoumat, je Albánie s přímými lety do Tirany.

Do všech míst budou cestující létat na palubách letecké společnosti Smartwings, která na Mezinárodní letiště Brno-Tuřany umístí další Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě, který bude Čedok exkluzivně využívat po celou letní sezónu. Další sedadla objedná cestovní kancelář na pravidelných či jiných sdílených charterových letech.

„Těší nás, že díky spolupráci s Čedokem můžeme během další letní sezony rozšířit nabídku letů z Brna a umožnit pohodlné spojení do ještě více destinací. S cestovní kanceláří Čedok nás pojí dlouhodobě úspěšná spolupráce a věřím, že se bude i nadále rozvíjet,“ řekl Petr Šujan, obchodní ředitel Smartwings.

Foto: Pavel Rája