Čedok bude létat v zimě z Brna přímo do Thajska

Brno, 13. června 2023 – Poprvé v historii se letos představí na brněnském letišti dálkové spojení a zimní sezónu rozvíří první exotická destinace z moravské metropole. Cestovní kancelář Čedok ve spolupráci s leteckou společností Neos odstartuje přímé lety z Brna do Thajska na ostrov Phuket.

Cestující poletí do jihovýchodní Asie již letos od poloviny prosince, doba letu potrvá přibližně 11 hodin. Premiéru v Tuřanech bude mít i Boeing 787 Dreamliner, který bude v tyrkysových barvách italského dopravce létat na místní letiště během zimního letového řádu každý týden.

Zájezdy do hotelů v oblasti Phuketu, na okolních ostrovech nebo Khao Laku, ale i poznávací okruhy, budou v prodeji již tento týden za first minute ceny začínající od 30.990 Kč za osobu. Čedok nově expanduje s charterovými lety do exotiky nejen v Praze, odkud bude létat už do šesti různých destinací, ale s dalším dopravcem také v Brně.

„Přicházíme do Brna na zimní sezónu s velkou novinkou, která tu nikdy předtím nebyla. Přímo z Tuřan budeme ve spolupráci s Neosem létat od 19. prosince jednou týdně na thajský ostrov Phuket. Přímé lety do exotiky se staly naší vlajkovou lodí, lákají k Čedoku další klienty, kteří objevují nové destinace, a šetří cestovatelům čas na cestách. Chceme ukázat, že regionální letiště se mohou rozvíjet a chceme na trhu neustále zavádět něco nového a představovat trendy. Je tedy na čase, aby pohodlí Dreamlineru poznali zájemci z celé spádové oblasti brněnského letiště, ať už z Moravy, tak i sousedního Slovenska,“ prozradil novinku Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku v Brně na tiskové konferenci.

„Půjde o historicky první dálkové lety z Brna s cestujícími, které bude z tohoto regionálního letiště zajišťovat širokotrupé letadlo. K této možnosti také přispívá komplexní letecká dohoda EU-ASEAN, podepsaná v minulém roce, která liberalizuje přepravní trh mezi členskými státy EU a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), jehož je Thajsko smluvní stranou,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Italská letecká společnost Neos bude na charterové lety z Brna do Thajska nasazovat dálkové letadlo typu Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou až pro 359 cestujících v ekonomické a business light třídě. Business light nabízí pohodlnější a částečně polohovatelná sedadla, rozšířený catering i servis nápojů. Klienti Čedoku, kteří poletí v této vyšší třídě, mohou také na brněnském letišti využít zdarma salonek před odletem a cestovat s odbaveným zavazadlem do 30 kilogramů. Příplatek za prémiovou třídu bude začínat od 19.990 Kč za osobu na obě cesty. V ekonomické třídě se mohou cestující na palubě těšit na občerstvení a odbavit si kufr s hmotností do 23 kilogramů. Všechna místa v kabině jsou vybavena dotykovými obrazovkami s palubním zábavním systémem i USB pro dobíjení zařízení. Pro děti do dvou let, tzv. infanty, mohou rodiče předem objednat na palubu dětskou postýlku.

„Jsme nadšení, že se vracíme zpátky do České republiky a díky spolupráci s Čedokem přidáváme do naší sítě další trh a nové spojení do thajského Phuketu. Uděláme maximum, abychom cestujícím z Brna představili na palubě Dreamlineru všechny výhody tohoto letadla a služby na vysoké úrovni, které si tento trh zaslouží,“ dodal Carlo Stradiotti, CEO letecké společnosti Neos.

Čedok představil rozšířenou nabídku v Brně už letos v létě, celkem mohou turisté letět přímo do 20 destinací. Na dovolenou mohou vyrazit na několik řeckých ostrovů, do Turecka, na španělskou Mallorcu nebo do Bulharska. Nově si mohou naplánovat pobyt a letět přímo z Jihomoravského kraje na Fuerteventuru, Madeiru nebo do Černé Hory. K Rudému moři míří přímé spojení do Taby s výlety do sousedního Izraele i Jordánska, ale i do oblíbené Hurghady a Marsy Alam.

Všechny pobytové i poznávací zájezdy si mohou klienti rezervovat na webových stránkách www.cedok.cz, na infolince a prodejních místech Čedoku. Novou pobočku v Brně najdou v Jánské ulici, z tradiční adresy u brněnského hlavního nádraží se cestovní kancelář přesunula do nových moderních prostor. Další dvě pobočky fungují v brněných obchodních centrech Olympia a Globus.

Zdroj a foto: ČEDOK