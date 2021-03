Honeywell přijme 80 inženýrů pro vývoj nejen vesmírných technologií

Brno, 9. března 2021 – Honeywell Technology Solutions (HTS), výzkumné a vývojové centrum globální technologické společnosti Honeywell, letos plánuje přijmout více než 80 softwarových, elektrotechnických, strojních, systémových a projektových inženýrů pro svoje brněnské technologické centrum. Řada z těchto pozic se otvírá v týmech pracujících na projektech v rámci evropského vesmírného programu či zaměřených na městskou leteckou mobilitu, tedy vysoce inovativní odvětví.

Brněnské centrum Honeywell je klíčovým technologickým přispěvatelem k misi Proba-3 Evropské vesmírné agentury (ESA), jejíž dvě sondy mají být vypuštěny v roce 2023. A je také lídrem ve výzkumu a vývoji na poli letecké techniky, včetně městské letecké mobility a elektrických letounů.

S rozlohou 32 000 m2 je brněnské HTS největším centrem pokročilých technologií společnosti Honeywell v Evropě. Od jeho založení získali brněnští inženýři přes 100 patentů, více než deset jen v průběhu uplynulého roku. Ve svých zařízeních v České republice, tedy v HTS, v závodě na výrobu leteckých komponent v Olomouci a v pražských kancelářích společnosti, zaměstnává Honeywell v současné době více než 2000 odborníků a špičkových techniků.

V technologickém centru HTS vyvíjejí a testují inženýři společnosti Honeywell technologie pro letectví a kosmonautiku, stejně jako řešení pro průmyslové zákazníky zaměřená na bezpečnost práce a produktivitu. Mezi pokročilé laboratoře v brněnském kampusu patří zkušební zařízení pro testování avioniky, pádová věž určená k simulaci pracovních úrazů a zkoušení ochranných pomůcek a také vibroakustická komora k testování vybavení pro ochranu sluchu, která patří mezi nejtišší prostory v Evropě.

Nadto je centrum silně zaměřeno na vývoj inovací pro letecké a vesmírné odvětví. Mezi hlavní dílčí oblasti výzkumu v Brně patří navigační a palubní vybavení, systémy fly-by-wire, datové okruhy určené pro komunikaci letounů a radarové systémy. A také senzory a navigační vybavení pro družice.

„Sektor aerospace byl vždy založen na extrémně pokročilých inovacích, což je jedna z klíčových dovedností našich odborníků v Brně,“ vysvětluje Oliver Stucky, viceprezident a generální ředitel Honeywell Technology Solutions Česká republika. „Skvělým příkladem může být náš příspěvek k projektu Proba-3 Evropské vesmírné agentury. Mise bude sestávat ze dvou sond, které nejenže budou studovat sluneční korónu, ale také zkoušet let ve formaci, a to dosud nevídaným způsobem. Jsme hrdí na to, že klíčový prvek mise, přelomová trojosá stabilizační technologie, je vyvíjen naším týmem v Brně.“

Z pokročilého výzkumu, který společnost Honeywell provozuje v centru HTS, těží i brněnské univerzity a další instituce. Zejména na inovativních řešeních pro leteckou dopravu HTS úzce spolupracuje s Vysokým učením technickým, a dále také s Mendelovou univerzitou, Masarykovou univerzitou a Akademií věd ČR. Na poli leteckých technologií udržuje Honeywell úzkou spolupráci s pražským ČVUT, Západočeskou univerzitou v Plzni a jejím centrem RICE (Regional Innovation Center for Electronics). HTS navíc provozuje společnou laboratoř s Jihomoravským inovačním centrem, podílí se na centru excelence CEITEC a s mnoha technologickými start-upy v Brně a na jižní Moravě spolupracuje na inovacích pro rozmanitá odvětví.

Public relations Hledáme obchodníka pro časopis Golf Cítíte se nedocenění, přemýšlíte o změně, máte rádi golfové prostředí a milujete komunikaci? Pak bychom pro vás měli dobrý tip! Vyzkoušejte si pozici obchodníka a zjistěte, zda by se i u vás mohl stát koníček povoláním. Celý článek...