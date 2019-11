Místo starých hangárů vyroste na letišti nová přepravní zóna

Brno, 27. listopadu 2019 – Po investicích do bezpečnosti a vylepšení infrastruktury letištního provozu přichází skupina Accolade, majitel LETIŠTĚ BRNO a.s., s další klíčovou investicí do modernizace letištního přepravního komplexu. Do Brna přichází společnost DHL Express, která si pronajala halu o velikosti 3 700 m2 pro svoji leteckou přepravní zónu. Výstavbu, která by měla být dokončena v prvním čtvrtletí 2020, provede Panattoni.

Staré letecké úly pro úschovu letadel, nechvalně známý armádní buzerák (vojenské útvarové nástupiště) a nevzhledné kusy železobetonu. Tomu všemu je konec. Roky nevyužívaný areál dostane nový, moderní kabát. Jako místo pro svoji novou leteckou přepravní zónu si ho vybral celosvětový lídr v logistice DHL se svojí distribuční pobočkou DHL Express.

„Po významných investicích do fungování letiště po provozní stránce jsme se rozhodli pokračovat v modernizaci prostorů letiště i v rámci letecké nákladní přepravy. Lidé si často neuvědomují, co všechno je součástí letištního komplexu a jak dlouho se ty prostory zanedbávaly. Vůči tomuto prostoru panuje historický dluh a je načase ho začít splácet a udělat z něj moderní a atraktivní centrum jak pro cestující, dopravce, tak pro mezinárodní nájemce,“ okomentoval Milan Kratina, CEO Accolade a předseda představenstva LETIŠTĚ BRNO.

„Jako průkopníci přeměny brownfieldů na moderní průmyslové prostory, už jsme v Česku revitalizovali leccos – závod na výrobu trolejbusů, strojírny i slévárnu. Ale vojenské útvarové nástupiště, to tu ještě nebylo! Těšíme se na to, že dalšímu mrtvému prostoru dáme nový život a vytvoříme moderní industriální budovu s minimálními dopady na životní prostředí. Projekt je navržen tak, aby splnil certifikaci BREEAM podle nejnovějších standardů,“ uvedl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

„Potřebujeme držet krok s rostoucí poptávkou po rychlém doručování. Nová zóna v Brně je k tomu ideální a navíc, je díky strategické poloze vhodná pro oblast Jižní Moravy a Vysočiny. V Brně také zavádíme nový systém s moderní třídící linkou a kapacitou třídění až 4 000 kusů za hodinu. Nové překladiště umožní rychlou a efektivní manipulaci s kontejnery pro pozemní i leteckou obslužnost a poloha na letišti otevírá nové možnosti i do budoucna,“ uvedl Ing. Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express (Czech Republic)

„Jsem rád, že Jihomoravský kraj má ve společnosti Accolade partnera, který je ochoten nejen spravovat prostory a pozemky letištního komplexu, ale rozhodl se je i dále rozvíjet a modernizovat. Projekt reaguje na současnou poptávku trhu, ale zároveň revitalizuje dosud nevyužitou plochu s minimálním dopadem na životní prostředí. A to je koncept, který jako progresivní region jednoznačně podporujeme,“ dodal Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje.