Vysoké náklady ženou e-shopy k fulfillmentu

Brno 11. srpna 2023 – Náklady na skladování rekordně rostou. Mnoha e-shopům končí fixace nájmu a někdy čelí až dvojnásobným cenám. Ty nyní dosahují až 9 eur za metr čtvereční. Ceny zvyšují také dopravci. E-shopy se proto obracejí na fulfillmentová centra, která zajišťují logistiku pro více klientů a nabízejí lepší ceny a efektivitu díky větším objemům.

Brněnská Authentica Fulfillment existuje jen dva roky, loni ale vyexpedovala už 600 tisíc zásilek. Její ředitel Petr Litavec letos očekává nárůst minimálně o 60 % a plánuje rozšířit kapacity skladů o dalších 3 600 m2.

„Sklady mají zbytečně moc zboží a vysoké náklady na skladování, což je nebezpečná kombinace. Trendem posledního roku je proto větší důraz na obrátkovost. S tím může skvěle pomoci fulfillment. Jsme schopni předvídat dlouhodobé náklady a také dynamicky reagovat na měnící se potřeby daného zákazníka, aby například nemusel platit obrovský sklad po celý rok, když ho většinu doby nevyužije. K tomu ještě dopravci zvedají ceny, které jsme díky vysokému objemu zásilek schopni držet níže,“ vysvětluje důvody, proč se e-shopy častěji vydávají cestou fulfillmentu, Petr Litavec, head of Authentica Fulfillment.

Rychlý růst a parfémované balíky

Authentica vznikla v Brně v roce 2003 jako firma zaměřená čistě na výrobu obalových materiálů, POS, in-store design a další potřeby retailu. Po začátku pandemie v roce 2020 začala firma hledat nové směry a odvětví, kam expandovat. Rakouská firma Waterdrop zrovna řešila problémy s logistikou, Authentica tak pro ni otevřela fulfillmentové centrum, do kterého postupně začali přibývat další klienti. Díky retailovému zázemí Authentica dokáže zároveň poskytovat rozšiřující služby zcela na míru. Podle Litavce dokážou e-shopům nabídnout téměř cokoli od personalizovaných věnování na balíky přes ekologické a luxusní obaly třeba z kokosu až po parfémování zásilek specifickou vůní.

„Náš fulfillment rychle roste, ale musíme stále překonávat hodně překážek. Na rozdíl od konkurence se díváme na to, co všechno bychom mohli klientům v rámci fyzické přítomnosti zboží v našem skladu nabídnout. To vyžaduje značnou flexibilitu a kapacity v různých oblastech odbornosti, které máme díky Authentice,“ popisuje Litavec.

„Neobejde se to však bez výzev, například jsme propálili několik milionů korun při hledání dostatečně flexibilního softwaru pro správu skladu, než jsme se rozhodli pro vývoj vlastního řešení. Díky tomu jsme ale loni dokázali obsloužit větší počet klientů a zaznamenali jsme třikrát vyšší obrat se stejným počtem zaměstnanců. Celkem se nám podařilo loni pro Waterdrop a další klienty vyexportovat přes 600 tisíc zásilek,“ dodává.

Poptávka roste napříč segmenty

O fulfillment je podle Litavce velký zájem, na příští sezonu se proto Authentica rozhodla rozšířit své skladové prostory o dalších 3 600 m2, aby byla schopna nabídnout prostor dalším novým a větším klientům. Letos si už do svého portfolia klientů přidala e-shopy Zenplanto nebo Asia food, který se zabývá prodejem potravin dovážených z Asie a na firmu se obrátil poté, co jeho předchozí poskytovatel logistických služeb nebyl schopen splnit specifické požadavky na skladování potravin, například monitoring dat expirace či šarže.

„Spolupráce s Asia food je skvělým příkladem toho, kdy náš fulfillment dává smysl. Jsme schopni se přizpůsobit různým požadavkům, které zákazník může mít. Náš vlastní software nám umožňuje rychle a bezproblémově implementovat nové funkce, jako je přehled o šaržích a expiraci všech produktů. Pro každou objednávku si navíc klient může zvolit konkrétní číslo šarže, kterou chce zákazníkovi odeslat. Pokud není zvolena, tak systém automaticky odešle produkty s nejbližší expirací,“ uzavírá Litavec.