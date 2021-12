Město a kraj se zasadí o přímé železniční spojení s Vídní

Brno, 27. prosince 2021 - Paříž, Varšava, Soluň, ale také Tel Aviv, New York nebo Addis Abeba. To je jen stručný výběr z destinací, kam lze přímým letem cestovat z Vídně. Za prací či na dovolenou odtud létají i lidé z Brna a naopak tam přistávají cestující, kteří ze Schwechatu (kde letiště leží) míří do metropole Moravy. Aby měli cestu co nejrychlejší a nejjednodušší, spojily síly město Brno a Jihomoravský kraj, které se zasadí o přímé železniční spojení Brna s Vídní.

Před Vánocemi schválily Rada města Brna a Rada Jihomoravského kraje deklaraci na podporu zlepšení dopravní dostupnosti.„Město Brno a Jihomoravský kraj schválením tohoto dokumentu deklarují podporu zlepšení dostupnosti vídeňského letiště veřejnou dopravou a učiní ze své úrovně potřebné kroky k realizaci přímého železničního spojení,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Rada města Brna mě jmenovala do pracovní skupiny, jejíž součástí budou také zástupci Jihomoravského kraje a Ministerstva dopravy ČR a do její činnosti budou zapojeni železniční dopravci a zástupce vídeňského letiště. Aktuálně probíhají intenzivní rozhovory se zástupci Flughafen Vienna, Rakouských spolkových drah, Ministerstva dopravy ČR a Českých drah. Věřím, že se nám podaří celý projekt nastartovat aspoň částečně již v roce 2022,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

