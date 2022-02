Na vídeňské letiště vyrazil z Brna mimořádný vlak, pravidelná linka je v jednání

Brno, 28. února 2022 - Přímé vlakové spojení mezi Brnem a vídeňským letištěm, a to několikrát denně. Takový je plán města a kraje, jehož představitelé se spolu se zástupci Ministerstva dopravy, Českých drah a dalších institucí vydali v úterý 22. února jednat se svými rakouskými protějšky. Využili k tomu mimořádné pilotní vlakové spojení, které vyrazilo z brněnského hlavního nádraží na letiště v Schwechatu.

Už v loňském roce vedení města Brno ohlásilo, že chce zařídit, aby Brno a vídeňské letiště propojily přímé vlaky bez nutnosti přestupu na vídeňském hlavním nádraží.

„Naším cílem je zjednodušit lidem nejen z Brna, ale celého regionu cestu na letiště, odkud pak mohou pokračovat dále do celého světa. Tuto pilotní jízdu jsme využili k setkání se zástupci letiště, města Vídně i rakouských ministerstev, abychom si řekli, co je nutné udělat pro realizaci tohoto záměru,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Každý rok využije vídeňské letiště skoro půl milionů cestujících, kteří přijíždí nebo odjíždí z našeho kraje. Už loni Jihomoravský kraj schválil deklaraci, že společně s městem Brnem budeme podporovat dostupnost letiště ve Vídni veřejnou dopravou,“ dodal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Tuto společnou deklaraci dnes zástupci kraje a města ve vlaku podepsali.

Cílem úterního jednání s rakouskými zástupci zapojených institucí bylo stanovení dalších nezbytných kroků, které je nutné podniknout pro úspěšnou realizaci pravidelného a přímého vlakového spojení.

„Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Českými drahami děláme intenzivně vše pro to, abychom první vlak vypravili v dubnu tohoto roku. Našim cílem je zajistit až 6 přímých spojení denně, což odpovídá predikovaným datům. Čeká nás však ještě řada překážek a jednání. Věříme, že pro Brno i jeho metropolitní oblast, kde žije až 600 tisíc obyvatel, a celý region by přímé spojení na letiště zkvalitnilo jeho dostupnost a kromě mobility obyvatel by mělo pozitivní vliv i na ekonomické aktivity,“ nastínil brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl, který vede v této věci jednání.

„Přímé vlakové spojení není zásadní pouze pro pohodlí obyvatel Jihomoravského kraje, kterým se sníží doba cestování při dovolených. Pomůže také nárůstu turistického ruchu v našem regionu, protože vídeňské letiště je klíčovým uzlem pro cesty do Brna, města veletrhů a inovací, a do Jihomoravského kraje, jenž nabízí široké spektrum turistických destinací," komentuje Jiří Crha, radní pro dopravu Jihomoravského kraje. Podle dat vídeňské letiště ročně využije zhruba půl milionu cestujících, kteří míří do nebo z Jihomoravského kraje. Nejde samozřejmě jen o jeho obyvatele, ale všechny cestující.

V závislosti na technických možnostech trati by mohla jízda z Brna na vídeňské letiště trvat zhruba hodinu a 40 minut. Počítá se se zastávkou v Břeclavi, v řešení je i zastávka v centru Vídně.

Pilotní jízdu vlaku mezi brněnským hlavním nádražím a vídeňským letištěm zajistila společnost Gepard Express.

Vlak táhla lokomotiva Siemens Vectron. Ve vlaku byly řazeny vozy třech dopravců. A to 3 vozy Gepard Express a konferenční vozy Slovenských a Českých drah. Na českém území dosáhl vlak rychlosti 160 km/h a na rakouském 120 km/h. Část tratě sousedního státu je totiž před rekonstrukcí. Trasu vlak zvládl za hodinu a 49 minut a v pravidelném provozu bude možné tuto dobu ještě zkrátit. Kromě cílových stanic Brno hl. n. a letiště Vídeň zastavil vlak krátce v Břeclavi a Vídeň Stadlau. Na hlavní nádraží ve Vídni nebude vlak do budoucna pravděpodobně zajíždět, a to z časových a kapacitních důvodů.

Gepard Express vznikl v roce 2019 jako reakce na špatnou dostupnost vídeňského letiště z Brna. Jednalo se o jedinou autobusovou linku společnosti s jízdní dobou jedné hodiny a 50 minut. Společnost tak zkrátila pro Brňany dostupnost letiště o 50 minut oproti normálu. Gepard Express vnímá jako velkou čest alespoň takto symbolicky linku spojit vlakem a podpořit tak záměr města Brna, letiště Vídeň i obou krajů vlakové spojení zavést.