Kraj chce 36 vlastních vlaků, žádá na ně dotaci ve výši 5,5 miliardy

Brno, 8. srpna 2017 - Radní Jihomoravského kraje v pondělí 7. srpna schválili podání žádosti o dotaci na pořízení 36 nových elektrických železničních jednotek, které mají brázdit koleje na linkách S2 a S3 Integrovaného dopravního systému. Na nákup elektrických souprav za celkem 7,8 miliardy korun chce kraj získat bezmála 5,5 miliardy z evropských fondů, které pokryjí 85 procent nákladů.

„Do vlastnictví kraje za ně pořídíme celkem třicet elektrických železničních souprav s kapacitou pro 310 cestujících a 6 menších jednotek, které pojmou 140 osob. Nové vlaky budou splňovat všechny nároky na bezbariérovost, bezpečnost a komfort cestujících,“ popsal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák s tím, že soupravy bude Jihomoravský kraj následně pronajímat přímo společnosti provozující železniční osobní dopravu v rámci IDS JMK, která vzejde z transparentního výběrového řízení.

„Železnice tvoří páteř Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jsem proto rád, že jsme učinili další krok ve snaze výrazným způsobem omladit vozový park na našich kolejích, aby lidé mohli cestovat po jižní Moravě pohodlnými a moderními vlaky. Stáří některých dnes jezdících souprav dosahuje téměř 50 let. Chceme, aby železnice i nadále představovala pro cestující plnohodnotnou alternativu individuální dopravy. Postupujeme proto tak, abychom mohli pro její modernizaci maximálně využít evropské dotace,“ komentoval dnešní rozhodnutí radních hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

O plánu na pořízení nových kolejových elektrických jednotek rozhodli jihomoravští radní již na začátku loňského roku. Výzvu k podání dotací však ministerstvo dopravy vyhlásilo až na konci letošního června. „Žádost počítá s tím, že všechny nové vlaky budou v případě jejího schválení orgány Evropské unie jezdit nejpozději v roce 2022. Rádi bychom, aby to bylo co nejdříve. Musíme však počítat s tím, že výroba nového vlaku je náročná záležitost a nějakou dobu trvá. Firmy je rozhodně nevyrábí na sklad do zásoby,“ uzavřel Hanák.

Zdroj: JMK