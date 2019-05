RegioJet nasadí přes léto autobusové spoje z Brna na chorvatské pobřeží

Brno, 28. května 2019 – RegioJet startuje tento týden letní autobusové spoje z Prahy, Brna a Bratislavy na jadranské pobřeží v Chorvatsku – do města Split a dalších míst na chorvatském pobřeží. První spoj vyjede tento pátek 31. května. Od konce června (25. 6.) do začátku září (5. 9.) bude RegioJet provozovat autobusovou linku 2x týdně – kromě spoje v pátek tam a v sobotu zpátky, pojedou autobusy na lince do Splitu také v úterý a středu.

Zároveň bude v hlavní sezóně posilovat víkendové spoje nasazením dalšího autobusu. Zájem o využití sezónních spojů RegioJet do Chorvatska je tradičně vysoký; na prvním spoji zbývá posledních několik míst a vysoká obsazenost je také u spojů, které jedou během dalších červnových víkendů.

RegioJet i letos dává do prodeje také akční víkendové last minute zpáteční jízdenky na sobotní vykoupání v Jadrani. Pokud v konkrétním spoji zbývají týden před termínem odjezdu volná místa, nabízí RegioJet možnost nákupu akční víkendové zpáteční jízdenky za cenu 990 Kč (39,90 EUR). Cestující dorazí v sobotu ráno do Chorvatska, celý den mohou strávit na pláži a večer v sobotu pak odjedou zpět.

Jízdní řád je nastaven tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám českým a slovenským dovolenkářům a cestovním kancelářím organizujícím pobyty českých a slovenských klientů na chorvatském pobřeží. Z Prahy (16:00), Brna (19:10) a Bratislavy (21:00) bude autobus odjíždět do Chorvatska v pátek a v úterý v odpoledních resp. podvečerních hodinách a do Splitu má příjezd druhý den ráno v sobotu / středu – v 9:30 hodin.



Zpět pak ze Splitu pojede autobus v sobotu a ve středu ve 20:30 a příjezd do Bratislavy (9:00), Brna (10:50) a Prahy (13:30) bude následující den v neděli resp. ve čtvrtek. Jízdní řád tak odpovídá termínům, kdy se v Chorvatsku mění dovolenkové turnusy a díky odjezdu z Chorvatska až ve večerních hodinách dává možnost strávit ještě celý tento den dovolenkovým pobytem. Kromě Splitu zastaví na chorvatském pobřeží autobusy RegioJet také v Zadaru, Sukošanu, Biogradu, Pakoštane, Vodicích, Šibeniku, Primoštenu a Trogiru.