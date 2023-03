Novinky brněnských vinoték – březen 2023

Nerone 2017 Conero DOCG Riserva, suché Moncaro

Itálie, Marche, Ancona

1449 Kč (BOR) Červené suché víno z regionu Marche. Specialita vinařství. Sklizeň je manuální a sbírají se velmi vyzrálé až přezrálé hrozny, 50 % z nich se poté suší po dobu šesti týdnů. Fermentace se odehrává v malých betonových tancích, včetně delší macerace na slupkách. Zraje 15 měsíců v dubových sudech barrique a další rok v lahvi, než je připraveno k prodeji. Víno rubínové barvy s fialovými odlesky, typickými pro odrůdu Montepulciano. V aroma převažují vyzrálé višně a švestková marmeláda, ale také lékořice, skořice, pražená káva a kakao. V chuti je suché, plnější a velmi elegantní. Ovocné, kořeněné s jemnou tříslovinou a dlouhým harmonickým závěrem. Páruje se s prémiovým červeným masem a lanýži. Alkohol 14.5 %. Platinová medaile 97/100 – Decanter World Wine Awards 2020 (Velká Británie) Chardonnay frizzante 2022 jakostní perlivé víno, suché Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická

179 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Plné, oblé, svěže citrusové a suché. Barva je světle zlatá. Vůně je mnohovrstvá a bohatá, jemná, v tónu zralých meruněk, broskví a mandarinkové kůry. Chuť je svěží a bohatá, plná bylinek, bílého rybízu, pomela a mandarinek. Dlouhý a svěží závěr se svěží citrusovou kyselinou. Doporučeno jako welcome drink nebo ke kanapkám. Během prvotního kvašení rmutu je jímán přírodní CO 2 do speciálních tlakových láhví, ze kterých se zpětně frizzante sytí. Výsledný projev je jemnější a aromatičtější, než při sycení technickým CO 2 . Je zajímavé, kolik vinného aroma zůstává navázáno na kvasné plyny. Souvignier Gris 2022 moravské zemské víno, polosuché Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Bulhary, Na Pískách

175 Kč (KAR) Bílé víno odrůdy Souvignier Gris připomíná Ryzlink rýnský, má lehce kořeněné tóny s ovocnými tóny a harmonický poměr kyselinky a zbytkového cukru. Doporučeno k letnímu posezení s přáteli a grilovaným jídlům a kvalitním sýrům. Cukernatost hroznů byla 22,6 °NM, zbytkový cukr 8,9 g/l, kyseliny 6,3 g/l, alkohol 13,0 %. Veltlínské zelené Unique 2021 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Nadhájčí

349 Kč (LGB) Víno je plné, osobité, kopírující místní terrior doplněno o dotek dřeva použitých sudů, které zrálo v akátovém sudu. Víno je zlatavé barvy s jemnou vůní akátového medu, květu lípy, ovoce a hořké mandle. Chuť je plná, krémová s jemnou pepřovostí a velmi dlouhým minerálním závěrem. Víno je vhodné ke krémovým polévkám, vařenému hovězímu, drůbeži a rybám. Zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 4,7 g/l, alkohol 12,5 %. Veltlínské zelené 2020 pozdní sběr, suché Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Pod Slunným vrchem

240 Kč (ČER) Víno zeleno-žluté barvy s čistým a přímým odrůdovým projevem s tóny čerstvě mletého bílého pepře. Patro vína je suché a svěží se šťavnatou kyselinou, minerálně-svěžím projevem a středně dlouhou ovocně-kořenitou dochutí. Doporučujeme k různým tepelným úpravám bílého i zeleného chřestu a zeleninovým salátům s lehkou zálivkou. Zbytkový cukr 1,5 g/l, kyseliny 6,9 g/l, alkohol 12 %. Fondiglie 2021 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore

Moncaro

Itálie, Marche, Ancona

289 Kč (BOR) Bílé suché víno z regionu Marche. Je vyrobeno z odrůdy Verdicchio. Stáří vinic se pohybuje mezi 8-30 lety v provincii Ancona a okolí Contrada Fondiglie in Rosora v zóně Verdicchio Classico. Sklizeň je manuální pro selekci pouze kvalitních hroznů. Hrozny jsou ihned poté odstopkovány, narušeny a podstupují kryomaceraci na slupkách. Volně odtečený mošt je pak fermentován a leží 4 měsíce na kalech (sur-lie). Víno slámově žluté barvy se zelenkavými a zlatými odlesky, aroma peckovitého ovoce, divokých bylinek, ostružin a květů akácie. V chuti jemné a kulaté, čerstvé ovoce, svěží kyselinka a tóny po zrání na kalech, které dodávají vínu balanc a tělo. Vhodné k pokrmům z mořských plodů - korýši, syrové ryby, těstoviny s plody moře i smažené kalamáry. Dobře se páruje i s jemnými pokrmy z drůbeže nebo králíka. Alkohol 13 %. Ryzlink vlašský Ch. Dowina barrique 2018 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Perná, Purmice

295 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Krémový buket karamelovo-vanilkové polevy doprovází botrytické rozinky se sušenými meruňkami v čokoládové krustě a belgickými pralinkami v závěru. K foie gras, nebo šafránovému rizotu s restovanou tygří krevetou. Ideálně doplní zrající horské sýry. Alkohol 14 %.

Cabernet Blanc Vlha 2022 pozdní sběr, polosladké Vinařství Štěpánek

Morava, Slovácká, Mutěnice, Úlehle

225 Kč (KAR) Cabernet Blanc je interspecifická rezistentní odrůda révy vinné. Víno je v chuti někde mezi Ryzlinkem rýnským a Sauvignonem, mnohovrstevnatá vůně připomíná Sauvignon. Mladé víno z kolekce Vlha je velmi svěží, aromatické a s ovocným charakterem. Zbytkový cukr 27 g/l, alkohol 10 %, kyseliny 6,5 g/l. Rosé LAHOFER 2022 pozdní sběr, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyje, Babičák

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Lehké víno z odrůd Svatovavřinecké a Zweigeltrebe se zářivou barvou růžového zlata a delikátní vůní malinového sorbetu, doplněnou o jemnou kořenitost specifickou pro viniční trať Babičák. Precizně sladěnou, svěží a šťavnatou chuť vystihují především jahodové tóny. Správně vychlazené se stane ideálním osvěžením nejen do teplých dnů. Alkohol 9,5 %, zbytkový cukr 44,0 g/l, kyseliny 7,4 g/l. Regent & Dornfelder Classic Collection 2022 moravské zemské víno, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička

197 Kč (HRU) Víno je připraveno z vyzrálých přívlastkových hroznů. Barva hluboká až granátově červená. Vůně ostružin a švestkových povidel, která se promítá do plné chuti s krásnou tříslovinou. Víno vyrobeno s minimálním obsahem oxidu siřičitého. Zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 5,4 g/l. Merlot Unique 2018 výběr z hroznů, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Uherský Ostroh, Plachty

599 Kč (LGB) Víno je plné, osobité, kopírující místní terrior doplněno o dotek dřeva použitých sudů, které zrálo v dubovém francouzském sudu. Víno je sytě rubínové barvy s vůní bobulového ovoce až marmelády s jemnou vůní vanilky a dřeva. V chuti je ovocné s jemnými tóny vanilky, karamelovo tříslovou dochutí a dlouhou plností a hřejivostí v závěru. Víno je vhodné ke zvěřině, hovězímu masu a také k čokoládovým desertům. Zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 5,5 g/l, alkohol 15,5 %. Cabernet Sauvignon Ch. Dowina barrique 2018 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská, Nový Přerov, Na štrekách

365 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Buket sušených švestek, transformovaných ostružin a černého rybízu doplňují v chuti strukturované odrůdové taniny a výrazné toastování francouzských dubových sudů s pralinkou z černé čokolády v závěru. Ke zvěřinovým terinám s tymiánem, nebo jelenímu hřbetu s topinambury a redukovanou omáčkou z čerstvých hřibů. Ideálně doplní zrající sýry s dvojí plísní. Alkohol 13 %. Rulandské modré bio 2018 výběr z bobulí, suché Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice

Morava, Velkopavlovická, Bořetice

469 Kč (VSV) Elegantní plné víno světle rubínové až cihlově červené barvy. Jemná vůně s tóny hořkých mandlí, ostružin, horkých malin, švestek a černých třešní se snoubí s jemným nádechem máty, fialek a růží. Plná sametově hladká chuť s uhlazenou kyselinou a velmi jemnou tříslovinou dodávají vínu hebkost při klouzání po jazyku. Zbytkový cukr 0,8 g/l, kyseliny 4,9 g/l, alkohol 15,0 %. Velká zlatá medaile – Promenáda červených vín 2021 (Velké Pavlovice)

Stříbrná medaile – Festwine 2020 (Velké Pavlovice)

Stříbrná medaile – Česká biopotravina 2020 – Biovíno roku (Valtice)

Seal of approval – AWC Vienna 2021 (Rakousko)

Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2021 (Valtice) Ryzlink rýnský Sweet Collection 2021 výběr z hroznů, sladké VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička

329 Kč / 0,5 l (HRU) Výběrový ryzlink s příjemným botrytickým nádechem, silnou viskozitou značí plné a výrazné víno. Krásná podmanivá květnatá vůně s velmi komplexní minerální chutí. Vhodné i pro archivaci 5 – 8 let. (Víno vhodné pro lidi trpící histaminovou intolerancí. Obsah histaminu menší než 0,25 mg/l. Zbytkový cukr 65 g/l, kyseliny 8,4 g/l.