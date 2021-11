Novinky brněnských vinoték – prosinec 2021

Chardonnay Šibeniční hora sur lie 2018 pozdní sběr Vinařství Trpělka & Oulehla

Morava, Znojemská, Dolní Kounice, Šibeniční hora

293 Kč (RAJ, U3D, U3K) Bílé suché nefiltrované víno se 14,0 % alkoholu. Víno sytější žluté barvy, květnatého buketu s tóny pistácií a ušlechtilého dřeva. V chuti výraz žlutého melounu a máslových sušenek. Upoutá rafinovaná pevná struktura s minerální dochutí. Víno zrálo 12 měsíců na jemných kalech. Část vína byla školena na barikových sudech. Výsledkem je velké víno burgundského stylu s potenciálem dalšího zrání. Doporučeno ke štědrovečerní večeři, k tučnějším terinkám s houbami, grilovaným krevetám či k uzeným ovčím sýrům. PET NAT brut nature 2014 SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Archlebov

180 Kč (PEA) PET-NAT je přirozeně šumivé, jemně zakalené víno, které je uzavřeno korunkovým uzávěrem. Každá lahev obsahuje vlastní kvasinky, které jsou součástí výroby. Kupáž je složena z odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a Pinot Blanc. Víno se vyznačuje jemným perlením, vůně je elegantní, nazrálá s vůní rozinek, sušenky, medu a lipového projevu. Zbytkový cukr 0,9 g/l, kyseliny 7,4 g/l, alkohol 12,0 %. Müller Thurgau frizzante 2021 moravské zemské víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

169 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Dotek svěžesti, slunce a přírody. Jemné perlení frizzante Müller Thurgau zvýrazní mládí a svěžest vína, opulentní zbytkový cukr přitáhne svou oblostí a hebkostí, svěží mladistvá kyselina v závěru vtáhne zpět do hry. Navíc je k nasycení vína použit přírodní CO2, který vznikl při kvašení hroznů. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce, jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Najdeme v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. Doporučeno k cheese cake s mangem. Blanc de Blanc extra brut 2009 VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

797 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Crémagne Blanc de Blanc odrůd Chardonnay, Pinot Blanc a Ryzlink vlašský je připraven klasickou metodou kvašením v láhvi s více jak jedenáctiletým zráním na kvasničních kalech při konstantní teplotě a bez denního světla. Nazrálý cereální buket se žlutým kandovaným ovocem doprovází jemné autolýzové vanilkovo-karamelizované tóny se zavařenými žlutými rynglemi a pálavskou mineralitou v závěru. Alkohol je 12,5 %. K marinovaným divokým krevetám s citrusy, lososovému tataráčku s bylinkami a limetkou nebo mořskému vlku s bílým chřestem, liškami a mangovou majonézou. Ryzlink vlašský WAVE Beton 2020 pozdní sběr Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Dyjákovice, Vinohrady

290 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 0,1 g/l zbytkového cukru a 5,0 g/l kyselin. Víno nazrávalo 9 měsíců v betonovém tanku a je prvním takto školeným vínem vinařství. Medově zlatá barva, vůně se postupně rozvíjí od tónů čerstvé slámy a lískového oříšku po aroma kandovaného exotického ovoce doplněné o líbeznou medovost. V chuti se harmonicky snoubí odrůdovost Ryzlinku vlašského s minerálním charakterem získaným právě ležením v tanku z neupraveného betonu, které navíc vínu dodává mohutnější a bohatší tělo. Veltlínské zelené DNA Kaštan 2019 moravské zemské víno Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

290 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Bílé suché víno s 12,0 % alkoholu, 5,3 g/l zbytkového cukru, 21,6 °NM cukernatost hroznů při sběru a 6,7 g/l kyselin. Veltlínské zelené zušlechtěné osmnáctiměsíčním ležením v sudu z kaštanu jedlého upoutá už svojí jiskřivou zlatozelenou barvou. Zrání na kaštanovém dřevě vtisklo charakteristické lehce kořenité a pepřnaté vůni veltlínu znamenitý mandlový výraz doplněný o tóny jedlých kaštanů a marcipánu. Obdobný projev doprovází i plnou, mohutnou a kořenitou chuť vína.

Savilon 1824 2019 moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné pole

198 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Buket jarní květeny s dotekem kručinky, citronové trávy a čerstvých limetek doprovází v chuti dropsové tóny bílého rybízu, šťavnatých citrusů s kandovaným ovocem v závěru. K mořskému vlku s bílým chřestem, liškami a holandskou omáčkou. Ideálně kombinuje i s polotvrdými a tvrdými zrajícími sýry. Suché víno s 12,5 % alkoholu. Sauvignier Gris 2021 moravské zemské víno Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Bulhary, Na Pískách

165 Kč (KAR) Ryzlink rýnský má lehce kořeněné a ovocné tóny a má harmonický poměr kyselinky a zbytkového cukru. Doporučeno k letnímu posezení s přáteli a ke grilovaným jídlům a kvalitním sýrům. Polosuché bílé víno s cukernatostí hroznů 21,0 °NM, 11,5 % alkoholu, 10,7 g/l zbytkového cukru a 5,3 g/l kyselin. Muškát moravský Melleus 2020 pozdní sběr Rodinné vinařství Košut

Morava, Slovácká podoblast, Moravská Nová Ves, Stará hora

195 Kč (KAR) Polosladké bílé víno s 9,5 % alkoholu, 37,3 g/l zbytkového cukru a 5,3 g/l kyselin. Víno je velmi jemné barvy se žlutozlatými odlesky, s příjemně nasládle lehkou květnato-muškátovou vůní. V chuti je víno sladké s medovými tóny s pozadím sladkého grepu, angreštu a velmi jemňulinkou citrusovou kyselinkou. Doporučeno k moučníkům, sladkým dezertům a letnímu osvěžení. Zlatá medaile – Weinparade Poysdorf 2021 (Rakousko)

Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2021 (Valtice) Pálava 1824 2019 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Goldhamer

265 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Hrozny pochází z integrované produkce z vinice s regulovanou sklizní. Víno je připraveno kontrolovanou fermentací v nerezových nádobách a 600 litrových dubových sudech. Buket přezrálého pomela a žlutého melounu doprovází dezertnost kandovaných citrusů, liči s pálavskou kořenitostí v závěru. K čerstvému tropickému ovoci, foie gras s meruňkovým džemem nebo zrajícím sýrům s oranžovým povrchem. Víno je sladké, s 11 % alkoholu. Rulandské modré 2020 pozdní sběr Vinařství WALDBERG

Morava, Znojemská podoblast, Vrbovec, Lampelberg

200 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Červené suché víno s 12,0 % alkoholu, 0,3 g/l zbytkového cukru a 5,4 g/l kyselin. Víno sytě rubínové barvy. Ve vůni i chuti převládají tóny lesního ovoce, višní a kávové čokolády. Chuť je plná a extraktivní, s jemnou tříslovinou a dochutí připomínající sladkou papriku. Cuvée Viktorie barrique reserva 2018 výběr z hroznů 2018 Rodinné vinařství Štěpánek

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Pavlovice, Nadzahrady

389 Kč (KAR) Červené cuvée odrůd Merlot a Dornfelder s 12,5 % alkoholu, 0,1 g/l zbytkového cukru a 4,8 g/l kyselin. Název vína nese jméno druhorozené dcery Petra Štěpánka. Víno zrálo více než rok v barrique sudech a krásně dozrává dále i v láhvi. Ve vůni převažují ovocné tóny doplněné dřevem a kávou, v chuti lze najít stopy nasládlých višní v hořké čokolády a v dochuti praženou kávu s mohutným projevem tříslovin ze dřeva. Degustační set pre mojeho Rodinné vinařství Vican

Morava, Mikulovská, Mikulov

599 Kč / 6× 0,25 l (VGA) Dárkový degustační set šesti lahví přívlastkových vín o objemu 250 ml. Obsahuje: Ryzlink rýnský 2018 výběr z hroznů, suché

Chardonnay 2020 pozdní sběr, polosuché

Merlot rosé 2020 kabinetní víno, suché

Rulandské modré rosé 2020 pozdní sběr, polosuché

Frizzanté rosé 2020 perlivé, polosuché

Merlot moravský dub 2019 pozdní sběr, suché