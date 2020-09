Novinky brněnských vinoték – říjen 2020

Frankovka Magnum 2018 výběr z hroznů Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

499 Kč/1,5 l (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Historicky první Magnum vinařství. Skvělé víno v neobvyklém balení, které mu umožní pomaleji zrát. Sběratelská záležitost 252 číslovaných lahví a hlavně skvělý dárek. Barva je sytě rubínová. Vůně je bohatá, plná a koncentrovaná: borůvkový kompot, linecká marmeláda, 80% čokoláda i jemné stopy kůže. V závěru decentní pikantní tóny černorybízových listů. Chuť je zralá, hladká a hutná, bohatě ovocná v tónech višňové i rybízové marmelády, přidávají se pikantní tóny brusinek a borůvkového kompotu v dlouhém závěru. Doporučeno k jelenímu masu na víně. Savilon Tři Grácie 2019 moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné Pole

199 Kč (MBV, NCK, VPV, VUR) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu. Buket jarní květeny s dotekem kručinky, citronové trávy a čerstvých limetek doprovází v chuti dropsové tóny bílého rybízu, šťavnatých citrusů s kandovaným ovocem v závěru. K mořskému vlku s bílým chřestem, liškami a holandskou omáčkou. Ideálně kombinuje i s polotvrdými a tvrdými zrajícími sýry. Nativa 2019 pozdní sběr Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská podoblast, Dolní Dunajovice, Plotny

240 Kč (ČER) Bílé suché víno s 3,8 g/l zbytkového cukru, 5,1 g/l kyselin a 12 % alkoholu. Výrazná a sytá tmavočervená barva. Ve vůni jsou cítit ovocně-květinové tóny s atraktivní výraznou kořenitostí v závěru. Chuť je čistá a přímá s dobrým ovocným tříslem a vyváženou ovocně krémovou dochutí. Malverina 2018 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Přítluky, Přítlucká hora

199 Kč (MBV, NCK, VPV, VUR) Bílé suché bio víno s 12,5 % alkoholu. Svěží květnatá vůně lipového media doprovází dropsové citrusové ovoce s pikantními kyselinami v závěru. Ke kuřecímu prsíčku supreme s krémovým rizotem a baby špenátem. Vynikne rovněž s čerstvými a polotvrdými sýry. Roter Veltliner Alte Reben 2018 Weingut Sutter

Rakousko, Weinviertler, Hohenwarth, Ried Hintaus

299 Kč (U3D) Odrůdová rarita z Hohenwarthu. Bílé suché víno odrůdy Veltlínské červené s 13,0 % alkoholu, 3,0 g/l zbytkového cukru a 6,1 g/l kyselin. Bohatá vůně s tóny kandovaného ovoce, mandarinky a medového melounu, jemné náznaky mandlí. Na patře hustá a bohatá ovocnost, silná vynikající kyselost, ušlechtilý dlouhotrvající závěr. Hodí se ke všem těžkým pokrmům, ke krémovým omáčkám, vyzrálému sýru a zvěřině. Sauvignon 2019 pozdní sběr Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Turold

169 Kč (KAR) Bílé suché víno se zbytkovým cukrem 6,7 g/l, kyselinami 7,1 g/l a alkoholem 12,5 %. Víno má světle zlatou barvu, svěží kyselinu. Má ve vůni příjemné citrusové tóny, které jsou doplněny tóny angreštu a černého rybízu. Víno je lehčí a hodí se ke konzumaci lehčích letních jídel nebo grilovaných pokrmů.

Hibernal 2019 pozdní sběr Vinařství Trpělka & Oulehla

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Šibeniční hora

200 Kč (MOR, RAJ, U3D, U3K) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu. Víno světle zelenožluté barvy s vůní sušeného ananasu a kvetoucích citrusů. Typické ryzlinkové aroma je podpořeno kyselinkou a minerálními tóny v závěru. Víno bude skvělou ozdobou rodinných oslav. Doporučeno k lososovým filetům s listovou zeleninou, skvěle doprovází tradiční alsaskou šukrut a vídeňský řízek s bramborovým salátem, stejně jako hřibový savojský gratin, nebo lívanečky s meruňkovou marmeládou. Snoubí se výborně s vyzrálými sýry: Zlatá Praha, čedar, provolone… Riesling Ried Steiner Pfaffenberg 2018 Tegernseerhof

Rakousko, Wachau, Unterloiben

373 Kč (BOR) Suché bílé víno odrůdy Ryzlink rýnský z rakouského vinařství Tegernseerhof. Prudké terasovité vinice Pfaffenberg s 40% sklonem jsou vysazeny na hlinito-kamenitém podloží severně od Dunaje. Ovšem již geograficky velmi těsně nepatří do Wachau, ale do regionu Kremstal. Chladnější klima a blízkost Dunaje jsou zodpovědné za komplexní víno. Svěží, elegantní, hluboké s dlouhou dochutí. Vhodné jako doprovod s jídlem nebo pouze samotné. Zbytkový cukr 5,6 g/l, kyselinky 5,8 g/l. Chardonnay reserva barrique 2018 výběr z hroznů Rodinné vinařství Štěpánek

Morava, Velkopavlovická podoblast, Mutěnice, Hraničky

379 Kč (KAR) Suché bílé víno se zbytkovým cukrem 0,5 g/l, kyselinami 5,8 g/l a alkoholem 14,0 %. Zrání probíhalo 16 měsíců na barrique sudu. Ve vůni příjemné bohaté tóny dřeva, vanilky, tropického ovoce a medu. Chuť je plně strukturovaná dřevěnými taniny ze sudu s ovocitým podílem přezrálých banánů a kandované hrušky, v závěru i máslovo-oříšková dochuť. Tramín červený 2019 pozdní sběr VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká podoblast, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Floriánky

185 Kč (LGB) Víno je zlatavé barvy s jemnou vůní čajové růže, sušených rozinek a medovostí v pozadí. Chuť se doplňuje s vůní zakončenou hravou kyselinkou s delší dochutí. Víno je vhodné k uzeným rybám, kořenitým jídlům a také díky zbytkovému cukru k husím játrům a desertům. Polosladké bílé víno se zbytkovým cukrem 15,8 g/l, kyselinami 6,3 g/l a alkoholem 11,0 %. Stříbrná medaile – GRAND PRIX VINEX 2020 (Valtice) Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Rodinné vinařství Janás

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Novosady

180 Kč (JAN) Polosladké bílé víno se zbytkovým cukrem 44,8 g/l, kyselinami 7,0 g/l a alkoholem 10,0 %. Víno decentní éterické vůně s náznakem lipového květu, broskví, meruněk a ananasu. Minerální plnost přechází do pepřnaté kořeněnosti s vyváženým obsahem kyselin a extraktivních látek. Šťavnaté a velmi pitelné víno. Svatovavřinecké staré keře 2018 pozdní sběr Vinařství Trpělka & Oulehla

Morava, Znojemská podoblast, Dolní Kounice, Šibeniční hora

200 Kč (MOR, RAJ, U3D, U3K) Červené suché víno s 12,5 % alkoholu. Víno temně rubínové barvy, ve vůni se mísí výrazné ovocné tóny višní a černého rybízu. Chuť je bohatá, plná, s charakterem vyzrálých švestek, ostružin a perníkového koření. V dlouhém závěru doznívá jemné dřevo s kounickou mineralitou. Doporučení k jídlu: hovězí líčka na portské omáčce s hřiby, kotlíkový guláš či uzený nářez. Vhodně doplňuje kávové dezerty, snoubí se s uzenými a pařenými sýry.