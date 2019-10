Novinky brněnských vinoték – listopad 2019

Irsai Oliver 2019 kabinetní víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

159 Kč (VPV) První víno nového ročníku na trhu. První dotek ročníku 2019. Barva je zlatá se zelenými odlesky. Vůně je velmi bohatá a vrstevnatá. Najdeme v ní broskvovou marmeládu, bílé květy i hloh a na závěr tvrdí muziku koření – muškátový květ, badyán i bílý pepř. Chuť je přímočará, lehká a svěží. Najdeme v ní všechny tóny z buketu doplněné o svěží křupavou citrusovou kyselinu. Aromatické víno, které potěší milovníky suchých a šťavnatých vín, je zakončeno dlouhým svěžím pomerančovou-grepovým závěrem. Podává se k nigiri sushi s lososem a tuňákem. Mladý LAHOFER 2019 Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

120 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Láhev prvního vína ročníku 2019, které každoročně předznamenávají kvalitu nového ročníku. Mladistvá chuť odkazuje na starou tradici vítat nový vinařský rok na Svatého Martina. Svěží ovocné tóny ve vůni nabízí jemně kořenitý muškátový květ a příjemnou kyselinku s dochutí po broskvovém kompotu. Pro párování s tímto vínem vzniklým jako cuvée odrůd Muškát moravský a Müller Thurgau je doporučeno tradiční svatomartinské menu s pečenou husou. Muškát moravský 2019 moravské zemské víno Vinařství Volařík

Morava, Mikulovská podoblast, Březí, Ořechová hora

160 Kč (SYR) Suché mladé víno z Muškátu moravského snoubí ve vůni i chuti svěžest čerstvě rozmačkaných hroznů a jemný nádech muškátového oříšku. Zbytkový cukr 1,9 g/l, kyseliny 6,1 g/l, alkohol 12,5 %. Martin Bílý 2019 Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

120 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) První bílé víno nového vinařského ročníku 2019 z Vinařství Hanzel je polosladký Hibernal pod názvem Martin Bílý. Vyznačuje se svěžími ovocitými tóny a frešovou kyselinkou, která jej předurčuje k párování s tradičním svatomartinským menu. Rulandské šedé 2018 pozdní sběr Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Sklenářova hora

299 Kč (GLO) Zlatožlutá barva, vůně ovocná, ve které lze hledat pomerančové tóny. Chuť plná, dlouhotrvající s decentním zbytkovým cukrem a kyselinou. Vhodné k podávání studených předkrmů, vepřového masa, ryb, mořských plodů, pizzy, drůbeže, smetanových omáček, majonézových jídel a salátů, polotuhých a měkkých sýrů s plísní. Polosuché bílé víno s 12,0 % alkoholu, 10,6 g/l zbytkového cukru a 5,2 g/l kyselin. Stříbrná medaile – Víno Bojnice 2019 (Slovensko) Riesling 2017 Trocken Schweinhardt

Německo, Nahe

288 Kč (VDE) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 5,7 g/l zbytkového cukru a 8,0 g/l kyselin. Mladá, jasná vůně jablek až citrusů. Povzbuzující a osvěžující víno, které je prostě chutné pro každý den. Rulandské bílé 2018 pozdní sběr Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Za Turoldem

179 Kč (KAR) Bílé suché víno pochází z 45 leté vinice. Je harmonické s vyváženým poměrem kyseliny a zbytkového cukru. V dochuti je lehčí s příjemným ovocným aromatem. Doporučeno k předkrmům, rybám a lehčím jídlům nebo jen tak při posezení s přáteli. Pálava 2018 výběr z hroznů Vinařství Ing. Vojtěch Pazderka

Morava, Mikulovská podoblast, Bulhary, Na pískách

209 Kč (KAR) Hrozny zrály v Bulharech na sprašovém podloží na vinici orientované východ-západ. Víno má krásnou zlatavou barvu, ve vůni převažuje jemná ovocitost, kterou doplňuje zbytkový cukr – polosladké víno. Doporučujeme konzumovat k výraznějším sýrům a dezertům nebo jen tak pro radost při setkání s přáteli.

Ryzlink rýnský GOURMET 2017 pozdní sběr SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Archlebov, Maliny

250 Kč (PEA) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 8,9 g/l zbytkového cukru a 7,1 g/l kyselin. Žluto-zelenkavá barva představuje na první pohled mimořádné víno. Ve vůni je ovocné s tóny zralých citrusů, lipového květu, medu s nádechem petroleje. Chuť vína je plná, strukturovaná s pikantní kyselinkou a jemnými krémovými a dřevitými tóny. V dochuti se objevují tóny kandovaného ovoce s minerálním závěrem. Víno zrálo v sudu po dobu 12 měsíců na jemných kalech. Stříbrná medaile – Co chutná mladým 2019 (Valtice)

Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2019 – Slovácká podoblast (Valtice)

Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2019 (Praha)

Gold Medal – AWC Vienna 2019 (Rakousko) Svatovavřinecké 2018 pozdní sběr VINICE-HNANICE

Morava, Znojemská, Vrbovec, Vinná hora

150 Kč (PES, VPP) Červené suché víno s 12,5 % alkoholu, 1,4 g/l zbytkového cukru a 5,9 g/l kyselin. Celkový bezcukerný extrakt ve víně je 31,7 g/l, typ láhve Schlegel, uzávěr korek. Víno rubínové barvy osloví aromatikou přezrálých višní, která přechází i do chuti, kde je doplněna tóny horké čokolády, s dlouhotrvajícím závěrem. Doporučeno k jelením špízům se sušeným ovocem a slaninou na víně. Frankovka Sanctus Victoria 2016 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Za cihelnou

330 Kč (WLO) Červené suché víno s 12,5 % alkoholu, 0,2 g/l zbytkového cukru a 5,5 g/l kyselin a s barvou tmavých višní. Ve vůni vynikají přezrálé třešně a hořká čokoláda. Chuť je ovocná s lehkou tříslovinou. K vínu doporučeny grilované speciality a tvrdé sýry. Caractere 2016 Chateau de la Grave

Francie, Bordeaux

360 Kč (VDE) Alkohol 14,5 %, suché červené. Jedná se o dobře konstruované a výrazné víno (80 % Merlot a 20 % Cabernet Sauvignon), které je snadno ocenitelné od mládí. Má silné taniny, které zaručují stárnutí několik let. Ve vůni jsou spojeny tóny kandovaného červeného ovoce s kořením a pepřem s dobře smíchaným dubem. Dlouhá perzistence odhaluje nádhernou eleganci a hodně harmonie. Barbaresco Pajoré DOCG 2016 Bel Colle

Itálie, Piemonte

889 Kč (BOR) Víno je vyrobeno z odrůdy Nebbiolo. Hrozny pochází z více než 40 let staré vinice, která se nachází mezi Treisem a Barbarescem. Nižší zátěž na keřích v kombinaci s tradičním dvouletým zráním ve velkých sudech ze slavonského dubu přináší dokonalou eleganci a harmonii. Granátová barva s oranžovými okraji. Aroma je ovocné, květinové a příjemně pikatní. V chuti plnější a velmi suché, robustní s tříslovinou, ovšem zároveň i jemné a až sametové. Vhodné párování: červená masa, zvěřina a vyzrálé sýry. Alkohol 14,5 %, vhodné k archivaci 15–20 let. Tre Bicchieri - Gambero Rosso 2020 Brunello di Montalcino 2014 Tenuta di Sesta

Itálie, Toskánsko

975 Kč (VDE) Alkohol 14,5 %, suché červené. Víno intensivní rubínové barvy. Ve vůni se mísí bylinky s tóny třešní a aromatického koření. Velmi jemné a harmonické víno s plným tělem. Toto víno je vhodné k archivaci. Poliane extra brut Chateau de la Grave

Francie, Bordeaux

420 Kč (VDE) Šumivá vína se v Bordeaux vyrábí již od 19. století. Vino je vyrobeno z odrůdy Colombard, zrání probíhá v podzemních galeriích, které nabízejí ideální podmínky teploty pro napěnění a stárnutí „šampaňských vín“. Tato láhev vyniká svou čerstvostí a dobře definovaným ovocným charakterem. Alkohol 12,6 %.