Novinky brněnských vinoték - červenec 2019

LAHOFER Frizzante 2018 Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Dyje, Babičák

170 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD, VVI) Jemně perlivé růžové víno vyrobené z odrůd Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Vínu dominuje barva dužiny růžového grepu s vůní červeného zahradního ovoce ve smetaně. V chuti lze hledat nasládlou višeň, zralou třešeň a lehounce nahořklou dochuť po červeném grepu. Doporučeno popíjet správně vychlazené, v létě klidně i s ledovou tříští. Chardonnay frizzante 2018 jakostní perlivé víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

169 Kč (VPV) Lehké, svěže citrusové a suché. Barva je světle zlatá s odlesky bílého zlata. Vůně je mnohovrstvá a bohatá, jemná, v tónu jarní louky, citronové kůry a pomeranče. Chuť je svěží a bohatá, plná bylinek, bílého rybízu a zeleného angreštu. Dlouhý a svěží závěr s výraznou citrusovou kyselinou. Doporučeno jako welcome drink nebo ke kanapkám. Muškát moravský 2018 pozdní sběr SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Žarošice, Nové Hory, Klášovky

180 Kč (PEA) Zlatavá barva vína s vůní citrusových plodů, čerstvě vymačkané limety v kombinaci s vůní muškátového oříšku a rozinek. Citrusové plody lze také nalézt v harmonické chuti, která snoubí šťavnatost s minerální dochutí. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 3,5 g/l, kyseliny 5,5 g/l. Lehké, svěží víno, které uhasí žízeň v prvních horkých dnech. Prague Premium Gold – Prague Wine Trophy 2019 (Praha) Muscat 2018 Grand C

Francie, Alsasko, Voegtlinshoffen

332 Kč (VDE) Velmi aromatické, suché a ovocné víno. Muscat je velmi pěkný jako aperitiv, ale také se dobře páruje s mořskými plody, sushi, chřestem nebo čerstvými saláty. Alkohol 13 %, zbytkový cukr 5 g/l, kyseliny 8 g/l.



Sylvánské zelené 2017 VOC Valtice MORAVÍNO

Morava. Mikulovská podoblast, Valtice, Knížecí vyhlídka

204 Kč (ELI, GLW, MBV) Víno světle zlaté barvy. Vůně bílých květů s nádechem bezinkového sirupu. Chuť je plná, po šťavnatých citrusech, sušených meruňkách a bílém rybízu. Víno zrálo v dubových sudech. Cuvée Sauvignon – Semillon moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast

115 Kč (BOR, MBV, MOR, VDE, VPV, VUR) Bílé suché cuvée dvou odrůd: Sauvignon a Semillon. Vůně pupenů černého rybízu, květů kručinky a janovce doprovází v chuti transformovaná kdoule, zavařená broskev s lehkým tymiánovým závěrem. K čerstvým kozím sýrům s bylinkami, salátům z listové zeleniny a nebo k těstovinám s cherry rajčátky a bazalkou. 13 % alkoholu. Cuvée Riesling – Johanniter moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava

115 Kč (BOR, MBV, MOR, VDE, VPV, VUR) Bílé suché cuvée dvou odrůd: Ryzlink rýnský a Johanniter. Jemný květinkovo-dropsový buket je v chuti doplněn transformovaným žlutým peckovým ovocem. K pečenému candátu s vařenou kořenovou zeleninou nebo k polotvrdým a tvrdým sýrům. 13 % alkoholu.

Rosado 2018 Ostatu

Španělsko, Rioja, Samaniego

230 Kč (VDE) Mladé, suché, svěží růžové víno z hroznů odrůd Tempranillo, Garnacha a Viura, které pocházejí z nejvyšších částí vinic španělského vinařství Ostatu. Skvělé víno na letní teplé večery. Alkohol 13 %. Hibernal Tři Grácie pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Lednice, U červené studánky

199 Kč (BOR, MBV, MOR, VDE, VPV, VUR) Bílé polosuché víno s 14,5 % alkoholu. Hrozny jsou pěstovány a zpracovány v systému ekologického vinohradnictví. Fermentace probíhala v nerezových nádobách s následným zráním na jemných kvasničných kalech. Nazrálý buket lipového média, propolisu a zavařených broskví doprovází medová kořenitost s dropsovou dezertností v závěru. K čerstvému ovoci s mátou, grilovaným sladkovodním rybám s bramborovou kaší nebo měkkým zrajícím sýrům. Pinot Blanc Réserve 2018 Grand C

Francie, Alsasko, Voegtlinshoffen

290 Kč (VDE) Svěží, hladká a velmi dobře vyvážená vůně hrušek, jablek a lípy. Toto víno se velice hodí k mořským plodům, rybám či těstovinám. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 6 g/l, kyseliny 7 g/l. Cuvée Cabernet – Laurot moravské zemské víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast

115 Kč (BOR, MBV, MOR, VDE, VPV, VUR) Červené suché cuvée dvou odrůd: Cabernet Sauvignon a Laurot. Cabernetový buket černého rybízu a transformovaných ostružin doplňují v chuti strukturované třísloviny s pikantními kyselinami. K hovězím steakům, jehněčímu hřebínku nebo sýrům s bílou plísní na povrchu. 13 % alkoholu. Rulandské modré 2015 výběr z hroznů Vinařství Pod Kumstátem

Morava, Velkopavlovická podoblast, Krumvíř, Díly

329 Kč (GLO) Suché červené víno s 12,0 % alkoholu, 5,3 g/l kyselin a 0,7 g/l zbytkového cukru. Typicky odrůdově velmi světlá až průzračná granátová barva, se zlatavým okrajem. Vůně méně výrazná a velmi decentní, květinová, připomínající pivoňky. Chuť šťavnatá a elegantní s jemnými taniny, a ovocitostí, připomínající cassis, v dochuti s nádechem lanýžů. Víno před začátkem fermentace leželo 10 dnů podchlazené na rmutu. Vhodně doplní nadívané křepelky s lanýžovým máslem. Escobal de Ostatu 2016 Ostatu

Španělsko, Rioja, Marbella

438 Kč (VDE) Alkohol 14,5 %, suché. Hrozny pocházející z pozemku zvaného Marbella neboli Escobal, vysazené v roce 1995 z výběru nejlepšího Tempranilla. Hluboká třešňová barva s fialovými odlesky. Ve vůni přináší černé a kořeněné ovoce, lehké tóny citrusů a balsamicový nádech, který ji doplňuje. Pevný parfém ovocnosti. Chuť je sladká s velkou osobností.