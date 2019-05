Jižní Morava se pro rok 2020 stane centrem světového vinařství

Brno, 14. května 2019 – Brno bude v roce 2020 hostit nejprestižnější mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de Bruxelles. V neděli 5. května to po závěrečném zasedání hodnotících komisí ve švýcarském Aiglé, kde se konal letošní ročník, oznámili pořadatelé. Do Brna se tak sjede na 350 hodnotitelů z celého světa, aby posoudili přes 9000 špičkových světových vín. Česká republika se tak zařadila mezi významné vinařské země, které tuto putovní soutěž měly čest hostit v minulosti.

V souladu s tradicí soutěže starosta Aiglé, pan Frédéric Borloz, slavnostně předal vinný pohár JUDr. Bohumilu Šimkovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje, který poznamenal: „Jsem velmi rád, že organizátoři vybrali právě Jihomoravský kraj pro konání dalšího ročníku vinařské soutěže Concours Mondial de Bruxelles v roce 2020 a chci jim za to poděkovat. V našem regionu se nachází více než 90 procent vinic a vinohradů České republiky a vinný hrozen je i ve znaku našeho kraje. Pěstování vinné révy má na jižní Moravě tradici dlouhou téměř dva tisíce let. Na této prestižní soutěži se pravidelně setkávají zástupci mnoha vinařských regionů z celého světa. Přestože réva vinná roste v rozdílných klimatických podmínkách a na rozdílných půdách, spojuje je láska a pozitivní vztah k vínu. U nás na jižní Moravě je tento vztah velmi intenzivní a já pevně věřím, že v květnu 2020 se o tom osobně přesvědčí účastníci Concours Mondial a že mi dají za pravdu, že Jihomoravský kraj je správná volba.”

Co do počtu hodnocených vín patří Concours Mondial de Bruxelles k největším soutěžím vín na světě a co do počtu degustátorů, kterých každý rok bývá na 350, je pak úplně největší. Zkušení hodnotitelé z celého světa degustují více než 9 000 vín a jejich hlavním úkolem je vybrat vína bezvadné kvality, bez ohledu na jejich etiketu či prestiž apelace. Pořádání soutěže přidává na dobrému jménu také České republice, která garantuje podmínky pro hodnocení na nejvyšší mezinárodní úrovni. Vína oceněná medailí Concours Mondial de Bruxelles jsou vína špičkové světové úrovně, a jejich kvalita je potvrzována kontrolními analýzami.

„Díky velkému zájmu médií o tuto soutěž se v roce 2020 můžeme těšit na další zviditelnění vín a vinařských regionů České republiky,” říká Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, a dodal: „Věříme, že publicita spojená se soutěží pomůže rozšířit, a hlavně zvýšit známost kvality vín z Moravy a Čech nejen v naší zemi, ale také ve světě.”



Mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de Bruxelles se poprvé konala v roce 1994. V prvních letech hodnocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hodnocení putovní mezi významnými vinařskými regiony Evropy. Uskutečnilo se např. v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), Guimares (Portugalsko), Luxemburku (Lucembursko), Bratislavě (Slovensko) a dalších. Česká republika se účastní soutěže od samého počátku v roce 1994. Z hlediska počtu odborných hodnotitelů vín (přes 350 každý rok) je Concours Mondial de Bruxelles největší soutěž vín na světě.

Více na www.cmb-brno2020.cz