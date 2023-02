Do Břeclavi míří nejvyšší evropská boxerská soutěž

Brno, 21. února 2021 – Břeclavský Dům školství bude během víkendu 11.-12. března hostit prestižní boxerskou událost – odehraje se zde 2. kolo nejvyšší evropské soutěže v boxu FOSFA Real Boxing Cup 2023. O interligové body se utkají týmy z Břeclavi, Nitry, Budapešti a Vídně. Akce láká i na atraktivní doprovodný program, během kterého se diváci mohou těšit na největší hvězdy českého a slovenského boxu posledních desetiletí včetně dvou olympijských medailistů.

Soutěž FOSFA Real Boxing Cup vznikla v loňském roce z iniciativy bývalého boxera a současného trenéra Daniela Táborského, který se rozhod dát novou tvář stagnující extrali-ze, zviditelnit olympijský box, vrátit mu prestiž a podporovat jeho sportovce. Projekt, který má za cíl prohloubit zájem veřejnosti o box, získal podporu České boxerské asociace. V letošním roce pak soutěž dostala mezinárodní ráz.

„Po úspěšném loňském ročníku, během kterého se do ligy zapojily české a slovenské týmy, jsme se se rozhodli soutěž povýšit na ještě vyšší úroveň. V osmi kolech letošního ročníku tak budou diváci svědky napínavých soubojů, do kterých nastoupí zástupci Box Clubu Stavbár Nitra, oddílu Budapesti Honvéd Sportegyesület z maďarské metropole, vídeňského klubu Bounce a domácího FOSFA Boxing Clubu Břeclav,“ komentuje meziroční posun soutěže ředitel FOSFA Real Boxing Cup Daniel Táborský a dodává, že diváci budou mít unikátní možnost porovnat úroveň boxu v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku.

FOSFA Real Boxing Cup se podle Táborského zaměřuje především na kvalitu a sportovní výkony a diváci se mohou těšit na skutečný box a pravé boxery. „U nás se nestaví na ko-merci, hlavní zápas nedostane ten s nejvíce followery a soupeře nevybíráme tak, abychom účelově stavěli bilanci a vytvářeli falešný obraz neporazitelnosti vybraným sportovcům," vysvětluje. „Chceme se vrátit ke kořenům, kde uznání dostanou nejlepší a nejtvrdší fighteři, ne ti, kteří se rádi prezentují v bulvárních médiích," dodává Daniel Táborský.

Tradice boxu v Břeclavi ožívá

Druhé kolo letošního ročníku se odehraje v Břeclavi v režii FOSFA Boxing Clubu Břeclav. Je to v historii vůbec poprvé, kdy bude některý z břeclavských klubů účastníkem nejvyšší ligové soutěže, v tomto případě dokonce soutěže mezinárodní. Majitel a hlavní trenér FOSFA Boxing Clubu Břeclav Peter Hlavenka k tomu říká: „Jsem hrdý, že se nám daří úspěšně obnovovat tradici boxu v Břeclavi a že se možností zapojení do této mezinárodní ligy zúročila naše tvrdá práce z posledních let. Věřím, že se diváci mohou těšit na atraktivní souboje.“

Jeho klub se hlásí k odkazu Boxing Clubu Břeclav, který vzniknul v roce 1932 a úspěšně působil v tehdejší mistrovské soutěži. Činnost klubu byla násilně přerušena v roce 1938 a po 2. světové válce se ji už nepodařilo obnovit. Na přetrženou tradici navázal až v roce

2019 Peter Hlavenka, který se intenzivně věnuje práci s mládeží v břeclavské Poštorné. Jeho svěřenci již stačili vybojovat několik titulů mistrů republiky.

V barvách FOSFA Boxing Clubu Břeclav do březnového interligového kola nastoupí:

Adam Valenta (1. místo MČR 2021 mužů, 1. místo MČR 2020 juniorů, 2. místo MČR 2022 mužů, 1. místo Memorial Julia Tormy 2020, účast na MS juniorů 2021)

(1. místo MČR 2021 mužů, 1. místo MČR 2020 juniorů, 2. místo MČR 2022 mužů, 1. místo Memorial Julia Tormy 2020, účast na MS juniorů 2021) Erik Suchý (vicemistr ME juniorů, 5 x mistr ČR, 5. místo MS juniorů, 3 x 5. místo ME juni-orů, 1. místo Olympijské naděje, 2 x zlatá medaile MT AIBA, dvě desítky vyhraných mezi-národních turnajů)

(vicemistr ME juniorů, 5 x mistr ČR, 5. místo MS juniorů, 3 x 5. místo ME juni-orů, 1. místo Olympijské naděje, 2 x zlatá medaile MT AIBA, dvě desítky vyhraných mezi-národních turnajů) Claudie Tótová (4x mistryně České republiky, vicemistryně ME juniorů, vítěz mistrovství Slezska, účastnice mistrovství světa v Kielci, 5. místo na mistrovství Evropy U22 ženy, vítěz MT Olympijské naděje v Maďarsku i v Česku, vítěz MT v Maďarsku, vítěz MT Me-moriál Julia Tormy)

(4x mistryně České republiky, vicemistryně ME juniorů, vítěz mistrovství Slezska, účastnice mistrovství světa v Kielci, 5. místo na mistrovství Evropy U22 ženy, vítěz MT Olympijské naděje v Maďarsku i v Česku, vítěz MT v Maďarsku, vítěz MT Me-moriál Julia Tormy) Natálie Poledníková (juniorská mistryně ČR 2017 a 2018, 5. místo na ME juniorů, účast na MS juniorů, 2. místo na MT AIBA Gliwice, 3. místo Grand Prix Ústí nad Labem, 2. místo na MČR 2019, 3. místo na MČR 2020)

Olympijští medailisté i mistři světa

Diváci, kteří během druhého březnového víkendu zavítají do Domu školství v Břeclavi, bu-dou svědky nejen napínavých soubojů o ligové body, ale také lákavého doprovodného programu. Organizátoři připravují například prodejní výstavu obrazů bývalého reprezen-tanta a medailisty z evropských i světových šampionátů Rostislava Osičky. Část z výtěžku z prodeje svých obrazů věnuje tento rodák z nedalekých Valtic na dobročinné účely. Dal-šími čestnými hosty budou olympijský vítěz z roku 1956 a několikanásobný mistr ČSSR Ján Zachara, držitel stříbrné medaile z LOH v roce 2000 a bronzový medailista ze světo-vého amatérského šampionátu v roce 2003 Rudolf Kraj nebo juniorský mistr světa a něko-likanásobný mistr ČSSR Michal Franěk.

Všichni se spolu s břeclavskými účastníky FOSFA Real Boxing Cupu zapojí do autogrami-ády pro veřejnost. Ta se může těšit i na kulturní vystoupení, atraktivní ring girls a další program, který bude moderovat populární herec Vladimír Polívka. Jeho volba nebyla ná-hodná – i on se věnuje tréninku boxu pod vedením Rostislava Osičky.

Fosfa jako přirozený generální partner

Jak název napovídá, FOSFA Real Boxing Cup 2023 probíhá díky finanční podpoře břec-lavské společnosti Fosfa, která je největším evropským zpracovatelem žlutého fosforu. Její majitel a generální ředitel Ivan Baťka k tomu uvádí: „Z vlastní zkušenosti vím, že pohyb a sport nejen prospívají tělu, ale zároveň pozitivně formují osobnost. Rozvíjejí totiž odolnost, týmovou spolupráci a disciplínu. A jelikož sport i naše podnikání spojují hodnoty jako hr-dost, úcta, respekt či fair play, začali jsme už před několika lety podporovat několik spor-tovních klubů z Břeclavi a okolí. Ze stejného důvodu jsme se v roce 2019 stali generálním partnerem Českého olympijského výboru. Tytéž pohnutky nás loni vedly ke spuštění pro-jektu FOSFA Sport, který má motivovat ke sportu děti a mládež. A když se na mne s nabídkou partnerství obrátili organizátoři nejvyšší evropské boxerské soutěže, nemusel jsem se dlouho rozhodovat. Budu rád, když tato podpora přispěje k renesanci olympijského boxu v Evropě. Společně budujeme profesionální tým, který bude reprezentovat Moravu, Břeclav i Fosfu. Pevně věříme, že jeho členové jednoho dne dosáhnou na olympijské medaile, čímž podpoří naši zemi a především se pak stanou vzory pro mládež i své ná-sledníky.“