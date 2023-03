Florbalistky Židenic jsou v semifinále play-off

Brno, 21. března 2023 – Židenické ženy postoupily do semifinále play-off! Znovu se jim podařilo ukončit sérii v nejkratším možném čase. Tentokrát tu čtvrtfinálovou, ve které se utkaly s TJ Znojmo LAUFEN CZ. Série byla vyrovnaná a ve druhém klání rozhodovaly o vítězi poslední vteřiny základní hrací doby.

K1 Florbal Židenice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

V sobotu A-tým žen využíval výhodu domácího prostředí. Čtvrtfinálovou sérii play-off první ligy žen odstartoval na domácí ploše VUT CESA v Brně. Tam se ženám podařilo otevřít skóre už v začátku zápasu. Ve 4. minutě utkání střílela Bílá, hostující brankářka tuto střelu nechytila a pro dorážku si doběhla Janečková. Bohužel však netrvalo dlouho a nešťastný gól za pomoci domácích hráček padl i do druhé brány, jež střežila jinak výborně chytající Večeřová. A jak už bývá v utkání proti Znojmu tradicí, do šatny se po první třetině odcházelo za nerozhodného stavu 1:1.

Začátkem druhé třetiny se Židenice znovu dostaly do vedení. Muselíková poslala z půlky hřiště střelu, která si našla cestu až do brány. Ta byla výborně zastíněná, a tak to bylo pro hostující brankářku velmi obtížné. Ženy zvládly bránit pokusy hostujících a také ještě dvakrát do konce třetiny skóre navýšily. O třetí gól zápasu se postarala Sedláčková. Ta po své vlastní střele, kterou brankářka vyrazila, golfově odpálila míček do předbrankového prostoru a míček díky teči skončil v bráně. Žampachová se o minutu později hezky uvolnila, Marková jí vyslala přesnou přihrávku a o čtvrtý gól bylo postaráno.

Do třetího dějství nastupovali hosté ještě s početní výhodou, ale celé oslabení domácí ubránili. V půlce třetí třetiny skóre ještě navýšila domácí Marková. Hosté 5 minut před koncem utkání dokázali ještě zareagovat, když z prostoru před bránou Večeřovou prostřelila Bartušková. Znojmo zkusilo ještě hru v šesti, ale zvrátit zápas již nedokázalo. Navíc pokus Janečkové do odkryté brány byl úspěšný, upravila tak skóre na konečných 6:2. Židenice ovládly první zápas série a čekala je odveta na půdě soupeře.

TJ Znojmo LAUFEN CZ - K1 Florbal Židenice 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

V neděli v pozdních hodinách vypukl zápas, ve kterém se rozhodovalo, zda Židenice ukončí Znojmu sezonu, či Znojmo vrátí sérii zpět do Brna. Znojemské opět vstupovaly do zápasu v parádním tempu poháněné bouřlivou podporou diváků. Dlouho se čekalo na první gól utkání. Byť domácí byli více na míčku, o první gól se postaraly opět Židenice. Na mantinelu v obranném pásmu si vzala míček Fuchsová, která proběhla okolo mantinelu až na půlku soupeře, tam zamířila do středu hřiště, odkud se rozhodla pálit a nemýlila se. Dostala tak svůj tým do vedení 1:0. Záhy na to Znojmo z protiútoku vyrovnalo a Bartušková vrátila domácím naději. Konec první části byl znovu vyrovnaný, stejně jako celý zápas. Znojmo dlouhou dobu drželo s Židenicemi krok a jen těžko si oba týmy tvořily gólové příležitosti.

Do druhé třetiny Židenice zlepšily hru na míčku a již ho tolik nepůjčovaly domácím. Během této třetiny bylo také nařízeno trestné střílení. Smutná – Večeřová. Tyto dvě ještě nedávno spoluhráčky se postavily proti sobě. Úspěšnější byla Večeřová, která nenechala Smutnou vstřelit gól za svá záda. Trpělivě pak týmy čekaly, komu se podaří proměnit vytvořené šance. Jediný gól druhé třetiny vstřelila židenická Bílá, která po vybojovaném souboji v rohu vyjela před bránu a bekhendem prostřelila Krulovou na bližší tyč. Židenice si vytvořily ještě několik slibných šancí, vše však zachytila znojemská obrana, či brankářka.

Po druhém dějství tak Židenice vedly pouze o jeden gól a nic nebylo rozhodnuto. Jasné ale bylo, že tento výsledek Znojmo nakopne a bude chtít zápas urvat na svoji stranu. Ve 47. minutě zápasu našla navíc Smutná krosovou přihrávkou Bartuškovou, která pro svůj tým díky střele do šibenice vykřesala naději a opět srovnala. Domácí také dostali příležitost tento stav zvrátit na svoji stranu, když 10 minut před koncem byla vyloučena hostující Drápalová za sekání. Znojmo tuto obrovskou příležitost nevyužilo. Čas se krátil a schylovalo se k tomu, že zápas půjde do prodloužení. To však Židenice odmítly. Dvaadvacet vteřin před koncem základní hrací doby se prosadila Veronika Králová, která Znojmu uhasila veškeré naděje na důležitou výhru a rozhodla o tom, že se Židenice podívají do semifinále play-off 1. ligy žen!

Domácí se pokoušeli ještě o hru v šesti, ale zkušená Drápalová svou střelou do prázdné branky dvě vteřiny před koncem přidala třešničku na dortu. Židenice tak vyhrály čtvrtfinálovou sérii play-off 1. ligy žen se Znojmem a postupují do semifinále.



„Nedělní zápas byl výrazně těžší. Soupeř méně napadal a většinou se vyvaroval zbytečných chyb. My jsme naopak v první třetině nebyli schopní nějaké delší hry na balónku. Od druhé části se naše hra postupně zlepšovala, ale celkově na obou stranách nebylo moc brankových příležitostí a oba týmy nechtěly udělat chybu. Jednalo se v podstatě o vyrovnaný zápas, který nakonec v náš prospěch rozhodly detaily. Za mě to byl typický playoff zápas a jsem nesmírně rád že jsme měli možnost takový zápas odehrát a že jsme ho dokázali nakonec vyhrát. Toto jsou zápasy ve kterých se získávají zkušenosti a kdy se rodí ten pravý tým,“ zhodnotil zápas trenér Jiří Starý.

A-tým tentokrát čeká soupeř již ze západní části. Jím bude tým Prague Tigers. Semifinále se odehraje o víkendu 25. a 26. 3. Znovu začíná v sobotu v Brně a v neděli ženy vyrazí na půdu soupeře.

Zdroj a foto: K1 Florbal Židenice