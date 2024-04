Sezóna folrbalistek se blíží do finále, poslední dvojkolo je za rohem

Brno, 4. dubna 2024 – A-tým žen čekají letos boje o udržení extraligové příslušnosti. Osm náročných zápasů rozhodne o tom, kdo bude poté dále pokračovat do baráže a případně spadne do 1. ligy žen.

Jak se ženám letos vstup do nové sezony vydařil, tak se jim závěr bohužel příliš nepovedl. Dlouhou šňůru proher nedokázaly prolomit ani v posledním kole nejvyšší soutěže, které odehrály proti Třinci na půdě soupeře. Nakonec tak skončily na předposledním místě tabulky a zahrají si play-down. Jak bude letos vypadat?

Vzhledem k netradičnímu počtu týmů v letošním ročníku ČEZ Extraligy bude vypadat play-down jinak, než s jakým mají Židenice zkušenosti. Poslední tři týmy, tedy Třinec, Židenice a Znojmo utvoří společně skupinu. V ní sehraje každý s každým 4 utkání. Za výhry se vždy připisují body, jako by to byla samostatná soutěž. Tým s nejmenším počtem bodů pokračuje dále do baráže, kde se utká s finalistou 1. ligy žen. Zbylé dva týmy, které skončí v mini tabulce na 1. a 2. místě se zachrání a sezona jim skončí udržením Extraligy.

Ženy mají před sebou poslední dvě utkání do konce sezóny. Nejdříve v pátek se naposledy utkají na výjezdním zápase s TJ Znojmo LAUFEN CZ. Nyní už jsou karty rozdány. Židenice se udrží na první příčce v play-down tabulce a Znojmo bude čekat baráž, a to bez ohledu na to, jak následující souboj dopadne. Proto by se dalo říci, že již o nic nejde, avšak oba týmy chtějí play-down dohrát se ctí a dát do posledních zápasů všechno. Utkání se odehraje v pátek 5. dubna ve Znojmě od 20 hodin.

V neděli pak zakončí A-tým sezónu na domácí půdě. Ve STAREZ ARÉNĚ vyzvou Intevo Třinec, který v posledním utkání venku těsně porazily. Třinec tak zajisté bude chtít brát body u nás, aby Židenicím porážku před domácím publikem oplatil. Ačkoliv výsledek tohoto utkání finální pořadí už nezmění, určitě v něm ani jeden celek nevypustí jediný souboj a fanoušky tak čeká další vyrovnaný a napínavý zápas.

