Debakl. Chodov nasázel Židenickým florbalistkám 17 branek

Brno, 15. listopadu 2023 – V neděli se v rámci BFA Games v Brně uskutečnilo 10. kolo ČEZ Extraligy žen, ve kterém si Chodov vyšlápl na Židenice. Ty utrpěly vysokou porážku a obdržely 17 branek, samy přitom daly pouhé tři góly. Zápas ovšem pomohl onkologicky nemocným, na jejichž pomoc bylo věnováno přes patnáct tisíc korun.

Židenické florbalistky přivítaly v neděli po obědě na domácím hřišti lídra tabulky FAT PIPE FLORBAL CHODOV. Že se bude jednat o těžký boj všichni věděli, avšak boj to byl ještě těžší. Chodov, který v minulém kole škobrtl s Olomoucí, již nechtěl dovolit další zaváhání, a tak se rozhodl Židenice rozcupovat a nedarovat jim ani kousek hřiště. Kanonádu odstartovala už ve 4. minutě Břeská, když po střele své spoluhráčky z půlky dokázala odražený míček usměrnit do brány. Na další gól nečekali diváci dlouho. Chodov skóroval hned po 30 vteřinách znovu. Stačilo chybné rozebrání hráček v obranném pásmu a prosadila se Belicová. Na tyto dva góly však našly odpověď i domácí hráčky.

Chyby v rozehrávce hostí využil nováček týmu Domonkosová, která míček poslala před bránu na volnou Janečkovou a té už stačilo pouze trefit správné místo. Díky této střele tak Židenice snížily na rozdíl jedné branky. Po zbytek třetiny byl však Chodov produktivnější a Židenice vůbec nešetřil. Po fatálu v obraně neměla se svým gólem příliš práce Baldreichová, která se později stala i hráčkou utkání. Ta totiž byla autorkou i další branky. Ze sevření dvou hráček si Břeská poradila přihrávkou právě na zmiňovanou Lucii Baldreichovou, která má své kořeny u nás na Moravě a její první florbalové krůčky začínaly ve Znojmě. Po třetí brance, kdy nebráněná Plášková vypálila střelu do šibenice, následoval oddechový čas pro Židenice. V něm chtěl trenér Starý pravděpodobně své svěřenkyně uklidnit a začít hrát svoji hru lépe.

Po timeoutu se toho příliš nezměnilo, jelikož gólová sprcha Chodova pokračovala. Jen 5 vteřin trvala hra po time outu. Poté se znovu trefila Baldreichová, která završila svůj hattrick. O další branku na straně domácích se postarala Zuzana Žampachová, když po přihrávce Domonkosové na střed hřiště umístila míček k tyčce. Další pokus této pětky však Chodov potrestal, když zvládl tlak na své polovině a rychlý protiútok využil ke skórování. Výsledek po první části tak ukazoval stav 2:7. Podobnou bilanci si Chodov držel i do dalších třetin.

Ve druhé třetině se Chodov prosadil hned pětkrát. I Židenice přidaly svoji další branku. A jednalo se o premiérovou trefu Nikoly Domonkosové v dresu Židenic. Tu našla Janečková svojí přihrávkou a Domonkosová pálila do šibenice. To je bohužel z proměněných pokusů domácích hráček všechno. Během druhého dějství si Židenice musely ještě zahrát oslabení. To však zvládly a nenechaly soupeře využít početní převahy. V posledním dějství se zdálo, že Židenice vytáhly ještě poslední zbytky svých sil a snažily se bojovat o co nejmenší brankový rozdíl. Ve třetí třetině se Chodov poprvé prosadil po odehraných 7 minutách, poté se domácí znovu držely dalších 7 minut. To však ale Chodov vstřelil dvě slepené branky, obě v 54. minutě zápasu. Zbývala minuta a pár vteřin do konce, když hosté ještě naposledy dvakrát skórovali. Opět padly dva góly v rozmezí pouze půl minuty.

Výsledné skóre 17:3 ukazuje jasnou výhru soupeře. Chodov tak ukázal svoji sílu a to, proč je na špici ČEZ Extraligy žen. Své místo si hájí oprávněně, jelikož dokázal potrestat sebemenší chybičku v židenické obraně i útoku. Celkově bylo patrné, že je soupeř o třídu výše. Pro Židenice to byla důležitá zkouška, která je připraví na další a důležitější utkání v sezoně.

V tomto zápase si svoji premiéru v Židenickém dresu odbyla nová posila týmu Nikola Domonkosová. Svůj první zápas v dresu Dračic chopila za správný konec a podílela se na všech brankách domácích s bilancí 1+2. Nikole tak přejeme hodně štěstí do dalších zápasů.

Nejtěžší zkoušku sezony tak mají Židenice za sebou. Na odvetu pojedou po novém roce 28. ledna do Prahy na Jižní Město. A další zápas je čeká již v pátek 17. listopadu proti FBC Ostrava a po krátké sobotní pauze odehrají odvetu se Znojmem v neděli 19. listopadu.

Klub by rád poděkoval všem fanouškům, kteří na halu zavítali a zvláště těm, kteří se rozhodli podpořit nadaci Pink Bubble svým příspěvkem. Dohromady se na vstupném vybralo krásných 5 800 Kč, které poputují na pomoc pacientům, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění.

Foto: K1 Florbal Židenice