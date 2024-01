Brněnské derby klepe na dveře, florbalové Dračice vyzvou Bulldočky

Brno, 19. ledna 2024 – Židenice vyzvou doma brněnské Bulldočky. Bude se tak jednat o městské derby, které se často neopakuje! Zápas startuje v sobotu 20. ledna od 14 hodin na brněnské STAREZ ARÉNĚ VODOVA.

Už je to čtvrt roku, kdy proti sobě nastoupily oba brněnské extraligové celky. Tehdy to bylo v úvodu sezóny, kdy měly Židenice za sebou tři vítězství a dvě prohry. Bulldočky měly na kontě dvě vítězství proti Znojmu a Bohemce, jedno vítězství až v prodloužení s Třincem, dále prohru po nájezdech s Ostravou a dvě porážky ze zápasů s Chodovem a Vítkovicemi. V říjnovém klání padalo spoustu branek a utkání mělo atmosféru skutečného derby.

Na halu Sportpoint zavítalo něco přes 200 fanoušků a oba tábory vytvořily bouřlivou atmosféru. To pohánělo Židenice natolik, že si během první třetiny vytvořily náskok tří branek. První z nich padla po samostatném nájezdu, který byl rozhodčími nařízen proti domácímu týmu. Do konce dějství však padlo dalších 5 gólů a zápas byl najednou vyrovnaný a za stavu 4:4 se odcházelo do šaten po první třetině. Ještě v první půli druhé třetiny byl stav stále remízový, tentokrát však už 5:5. Poté se hráčky Bulldogs začaly zvedat a v domácím prostředí s fanoušky v zádech zápas otočily ve svůj prospěch. Na výsledkové tabuli svítilo konečné skóre 9:7 pro domácí Bulldogs. Tento zápas měl úplně všechno a sedm či více branek už se Židenicím v průběhu sezony nastřílet nepodařilo.

Nyní je situace jiná a pro Židenice možná více nepříznivá. Z posledního postupového místa se propadly na 9., avšak stále se zápasem k dobru. Poslední utkání se ale moc nepovedla. Tým je také poznamenán drobnými změnami a hledáním ideální sestavy. Městské derby však může být odrazovým můstkem do zbytku sezóny a vhodnou příležitostí, jak smůlu posledních zápasů zlomit. Bulldogs aktuálně obsazují 5. místo extraligové tabulky a v útoku stále spoléhají na talentovanou a výborně hrající Annu Brucháčkovou. Ta nejenže kraluje statistikám svého týmu, ale také celkovým statistikám ČEZ Extraligy žen. V brankovišti se pak nejvíce objevuje brankářka, Židenicím známá, Karolína Krištofová.

V posledních třech utkáních bodovaly brněnské Bulldočky pouze jedenkrát a to koncem prosince v zápase se Znojmem, které vysoko porazily 11:2. Ve Vítkovicích a doma proti Olomouci se jim pak po výsledcích 1:5 a 2:7 bodovat nepodařilo. Židenice braly body naposledy v listopadu také ze zápasu se Znojmem, které porazily 5:2. Poté odehrály těžký zápas s Vítkovicemi, utrápené utkání s Olomoucí a naposledy v neděli duel, který vůbec nevyšel proti FbŠ Bohemians.

Foto: archiv Florbal Židenice