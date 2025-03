Češky znají soupeřky pro domácí mistrovství světa ve florbalu

Brno, 23. března 2025 - České reprezentantky se na domácím šampionátu ve florbalu potkají v základní skupině se Švýcarskem, Lotyšskem a Dánskem. Los mistrovství světa proběhl ve čtvrtek v Ostravě za účasti zástupců a zástupkyň Českého florbalu, Mezinárodní florbalové federace (IFF), hostitelských měst a bývalých i současných reprezentantek.

Světového šampionátu se účastní šestnáct celků, které vzešly z kontinentálních kvalifikací a které nyní znají své soupeřky pro vrcholnou akci. „Mistrovství světa je pokaždé svátkem a já věřím, že i tentokrát se podaří přeměnit hostitelská města v epicentra světového florbalu. Je pro mě ctí a zároveň i závazkem, že můj první šampionát v pozici prezidenta IFF se koná právě v České republice. Mistrovství světa je vždy nejen ukázkou toho nejlepšího světového florbalu, ale především otevírá řadu příležitostí pro samotný rozvoj mezinárodního florbalu. Věřím tedy, že v prosinci uvidíme v Brně a Ostravě nejen skvěle zorganizovanou akci, ale že také společně uděláme další krok k posílení pozice světového florbalu,“ říká prezident IFF Filip Šuman, který v prosinci nahradil v pozici nejvyššího muže mezinárodního florbalu dlouholetého prezidenta Thomase Erikssona ze Švédska.

Samotného losování se ujala legenda a rekordmanka ženské reprezentace Eliška Krupnová, generální sekretář MS 2025 Petr Chvojka, generální sekretář IFF John Liljelund, primátor statutárního města Ostrava Jan Dohnal, vedoucí odboru sportu magistrátu města Brna Martin Jelínek a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Veřmiřovský.

Los zahájil svým proslovem prezident IFF Filip Šuman, na pódiu promluvili také prezident Českého florbalu Daniel Novák či nejproduktivnější hráčka ČEZ Extraligy a členka kádru národního týmu Karolína Klubalová.

Jako první byly vylosovány skupiny C a D. Na řadu poté přišly elitní skupiny. Češkám los přiřkl stejně jako před dvěma lety Švýcarsko, potkají se také s Lotyšskem a Dánkami, jež v Singapuru vyřadily ve čtvrtfinále. Ve druhé skupině si zahrají oba severské týmy a těšit se můžeme rovněž na atraktivní bitvu našich sousedek ze Slovenska a Polska.

Složení skupin

Skupina A: Česko, Dánsko, Lotyšsko, Švýcarsko

Skupina B: Finsko, Polsko, Slovensko, Švédsko

Skupina C: Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Norsko

Skupina D: Estonsko, Německo, Singapur, USA

Šampionát chce znovu pokořit rekord v návštěvnosti

Mistrovství světa žen se v České republice koná podruhé v historii a zamíří znovu do stejných měst. Šampionát v roce 2013 tehdy zlomil divácké rekordy, navštívilo jej téměř 44 tisíc fanoušků a fanynek. Tento rekord pokořilo o šest let později mistrovství světa ve švýcarském Neuchatelu, kam si našlo cestu celkem 44 513 diváků.

„Los je pro nás dalším důležitým krokem. Mistrovství světa se blíží doslova každým dnem a musím v první řadě poděkovat všem členům a členkám organizačního týmu, kteří odvádějí vynikající práci při přípravách největší florbalové akce tohoto roku. Osobně se moc těším jak do Brna, tak i do Ostravy. Chtěl bych rovněž ocenit skvělou spolupráci s oběma městy. Věřím, že si na šampionát najdou cestu také fanoušci a fanynky ze zahraničí. Chceme navázat na předchozí skvělé akce, přilákat do hal co největší počet lidí a ukázat, že jako Češi umíme nejen zorganizovat perfektní akci, ale také vytvořit co nejlepší atmosféru a pokusit se vrátit rekord do Česka," věří prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Základní skupiny se odehrají v brněnské STAREZ ARÉNĚ VODOVA, která kromě zmíněného ženského mistrovství přivítala také juniorský šampionát v roce 2021, na němž mladí Češi vybojovali zlaté medaile. „Brno je městem sportu a florbal zde má už více než třicetiletou tradici. Národní tým se tu vždy mohl spolehnout na vřelé domácí prostředí s úžasnými fanoušky, což jistě potvrdí i letošní šampionát žen. Naší reprezentaci přeji spoustu úspěchů a aby obhájila medaili z předchozího mistrovství světa,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na play-off se šampionát přesune do Ostravy. Tamní OSTRAVAR ARÉNA se stala dějištěm finálových bojů i v roce 2013, v letech 2018 a 2019 pak hostila také dva ročníky florbalového superfinále. „Je nám nesmírnou ctí, že Ostrava bude již podruhé hostit Mistrovství světa ve florbalu žen. Tento prestižní turnaj je pro naše město nejen příležitostí ukázat svou pohostinnost a organizační schopnosti, ale také jedinečnou šancí pro naše občany zažít atmosféru světového sportu přímo na domácí půdě. Naše město se promění v epicentrum florbalového dění, kde se setkají nejlepší hráčky světa, aby bojovaly o mistrovský titul. Tato událost bude bezesporu velkou inspirací pro mladé sportovce a sportovkyně, kteří budou mít příležitost vidět své idoly v akci," uvádí Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

Kdo se představí v Brně a Ostravě?

Dvanáct míst obsadily týmy z Evropy. Kvalifikační skupiny A a B hrané v lotyšské Valmieře nepřinesly žádné výrazné překvapení. Bez porážky turnajem prošly finalistky posledních dvou mistrovství světa: Finsko a nejúspěšnější tým historie Švédsko. Do Brna a Ostravy zamíří také Norky a Lotyšky a chybět opět nebude ani výběr Německa. Své místo si zasistilo Estonsko, jež před dvanácti lety na vrcholné akci v Česku chybělo.

V italském Lignanu Sabbiadorru to bylo o něco dramatičtější. Ve svých skupinách podle předpokladů triumfovaly Švýcarky a Slovenky, čili účastnice nadcházejících Světových her. O velké překvapení se ale postaraly Holanďanky, které dokázaly zdolat nejen Maďarsko, ale také čtvrtfinalistky ze Singapuru z Dánska.

Oranjes se tak vrací na vrcholnou akci poprvé od roku 2015 a rozhodně budou patřit k zajímavým překvapením. I v konečném souboji totiž pořádně potrápily zkušenější Polky, které se budou díky blízkosti Ostravy s jejich hranicemi těšit na řadu svých fanoušků a fanynek. Poslední volné místo nakonec zachránily reprezentantky Dánska, které přetlačily domácí Itálii.

Na americkém kontinentu vybojovaly postup hráčky USA, které si v nakonec třízápasové sérii poradily s Kanadou. Tři místa zaujaly výběry z asijsko-oceánské kvalifikace, která probíhá tento týden. Postup vybojovaly Japonky, těšit se můžeme také na Austrálii, za níž nastoupila židenická florbalistka Vendula Kasal a v jejímž realizačním týmu působí exvítkovická ikona Hana Sládečková, či na Singapur se Siti Nurhalizaovou, jež v minulosti hrála v Ostravě, kde oblékala dres extraligových rytířek.

Foto: ideogram.ai