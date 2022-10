Mezi finalisty akce Díky, trenére jsou dva kouči mladých baseballistů z Brna

Brno, 16. října 2022 – Akce Díky, trenére zná 8 finalistů, kteří se setkají 22. října v Praze na Dni trenérů mládeže. Dostali se mezi ně i Martina Hánová a Jakub Ventruba, kteří oba trénují mladé baseballisty v Brně. Cílem soutěže Díky, trenére je vyjádřit poděkování a uznání trenérům, kteří se dětem věnují často ve volném čase a zadarmo. Osmička finalistů má nyní šanci získat titul Trenér mládeže 2022 i finanční příspěvky o celkové výši 200 000 Kč na zahraniční stáž nebo provoz klubu.

Mezi finalisty jsou letos vyrovnaně zastoupeni čtyři muži a čtyři ženy. Porota je vybrala ze 340 trenérů, které nominovali mladí sportovci a jejich rodiče. Jenom dva trenéři se výukou malých sportovců živí, zatímco ostatní se mu věnují ve volném čase. Dva koučové se věnují hokeji, další dva zase u nás méně tradičnímu, ale čím dál oblíbenějšímu baseballu. Oba přitom právě v Brně, v týmech Hroši Brno a Draci Brno. Kromě toho je zastoupena házená, lakros, bojová umění a vůbec poprvé také kolečkové krasobruslení. Chybí naopak fotbal, ačkoli malí fotbalisté nominovali celkem 36 trenérů a trenérek. Dohromady přivedla osmička finalistů za posledních 5 let ke sportu více než 500 dětí.

„Ukazuji dětem, že je dobré si navzájem pomáhat. Hodně kladu důraz na to, aby byla vidět radost z pohybu. Aby si děti užívaly sport, je důležitá dobrá parta,“ říká Martina Hánová.

„Pro mě je důležité, aby ti kluci sportovali. A myslím si, že je to dostane někam jinam i po osobnostní stránce a pro život. Prostě ví, že nic není zadarmo, musí tam být nějaká snaha, musí pro to něco obětovat. Ale když tam tohle všechno je, pak mají z toho radost. Myslím si, že pro toho mladého kluka je to nejlepší, co může mít jako takový vklad do života,“ dodává Jakub Ventruba.

Osmičku finalistů vybrala odborná porota vedená hokejovým trenérem a mentálním koučem Marianem Jelínkem ze 16 trenérů, kteří postoupili do „semifinále“. Za každým z nich zástupci Díky, trenére vyrazili, aby je zažili přímo v akci, při trénování jejich svěřenců. Pro každého také natočili krátký medailonek, na který se můžete podívat na YouTube.

„Díky, trenére jde do finále a my se už velmi těšíme na Den trenérů mládeže. Největší radost ale máme z toho, že se nám podařilo vyjádřit poděkování více než třem stovkám úžasných trenérů. Věříme, že pro každého z nich byl výhrou už děkovný dopis od jejich svěřenců, kteří je nominovali. O titul Trenéra mládeže 2022 se tedy sice utká jen osmička finalistů, ale vítězů máme 340,“ říká Petr Rydl, zakladatel akce Díky, trenére.

Vyvrcholením celé akce bude Den trenérů mládeže, který se uskuteční 22. října v Praze v UNYP Areně. Zde finalisté spolu se svými svěřenci předvedou nacvičenou ukázku svých sportů a zúčastní se několika soutěží. Vítěz si pak kromě titulu Trenér mládeže 2022 odveze také finanční příspěvek na rozvoj další trenérské činnosti. Zúčastnit se můžou podporovatelé jednotlivých trenérů i všichni ostatní sportovní nadšenci. Začátek akce je v 11:00 a všichni návštěvníci se mohou těšit na bohatý program s účastí celé řady sportovních celebrit.

„Naším cílem je upozornit na to, že práce trenérů mládeže je pro český sport a celou společnost nesmírně důležitá. Přitom se jim věnuje jen velice málo pozornosti. I samy děti a jejich rodiče bohužel často zapomínají, aby jim poděkovali za jejich práci a nasazení. Proto chceme dát mladým sportovcům možnost, jak svým trenérům vyjádřit poděkování a uznání, které si všichni zaslouží,“ uzavírá Rydl.