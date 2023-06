Brno bude na podzim hostit finále evropského baseballového šampionátu mužů

Brno, 6. června 2023 - Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.

K uspořádání evropského baseballového šampionátu mužů město přispělo hned dvěma dotacemi. „První je ve výši 11 700 000 korun a květnové zastupitelstvo ji odsouhlasilo na rozšíření kapacity sociálního zázemí na Městském baseballovém stadionu v Komárově s využitím variabilnímu systému montovaných kontejnerových staveb. Příjemcem je vlastník sportoviště, tedy městská společnost STAREZ-SPORT. Kromě konání mezinárodního turnaje tato investice umožní komfortnější fungování Draků Brno. Druhá dotace, která byla odsouhlasena na stejném zasedání, byla v rámci podpory významných sportovních akcí poskytnuta České baseballové asociaci. Celkem 3 miliony korun jsou určeny přímo na uspořádání baseballového mistrovství Evropy,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

„Vzhledem k rostoucí popularitě baseballu, významu akce a jejímu přínosu se město zapojuje přímo do propagace. Poskytneme reklamní plochy v citylight vitrínách, umožníme instalaci letáků ve vozidlech dopravního podniku a připravíme reklamní kampaň v rádiích. To vše s cílem nalákat diváky na jednotlivá utkání a do fanzóny, která vznikne na sportovištích okolo Městského baseballového stadionu v Komárově,“ informovala uvolněná zastupitelka pro marketing Kateřina Jarošová.

Město na pořádání šampionátu úzce spolupracuje, proto jsou jeho zástupci členy organizačního štábu. Kromě Kateřiny Jarošové a Tomáše Aberla zde působí také starosta městské části Brno-jih David Grund, který řekl: „Naše městská část se podílí na organizaci fanzóny v Komárově, kde zajišťujeme prostory pro doprovodný program a gastro zónu. Zároveň také pomáháme zabezpečit parkování pro účastníky a návštěvníky.“

Přípravy mistrovství jsou v plném proudu. „Máme schválená pořadatelská města a stadiony, harmonogram i hrací rozpis, akce je personálně pokryta včetně lokálních štábů, je zajištěno ubytování, stravování a doprava týmů i organizátorů. Nyní se chceme zaměřit na maximalizaci divácké návštěvnosti, na propagaci a na doprovodný program, protože chceme návštěvníkům představit baseball nejen jako sportovní, ale i společenský zážitek. Těší nás, že zájem o finálovou část turnaje je velký, na finále už zbývá jen několik desítek vstupenek,“ sdělil Jan Jirovský, ředitel Organizačního štábu mistrovství Evropy 2023.

Evropský baseballový šampionát mužů hostí Česká republika již potřetí, tentokrát v termínu od 24. září do 1. října. Hrát se bude v Praze, Brně, Ostravě, Třebíči a v Blansku.

Zdroj: TIS MMB