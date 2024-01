Atraktivnější tělocvik: Brno podpoří trenéry na školách 730 tisíci Kč

Brno, 30. ledna 2024 - Brněnští radní na svém posledním jednání doporučili zastupitelům schválit dotace, jež pomohou sportování dětí na základních školách. Město přispěje dohromady přes 730 000 korun na projekty spolků Trenéři ve škole, z. s., a Malý fotbal Brno, z. s., díky nimž se zkvalitňují hodiny tělesné výchovy. Peníze se využijí do konce tohoto školního roku.

Projekt organizovaný Trenéry ve škole, z. s., získá na svoji činnost od února do června 383 000 korun. „Díky spolku Trenéři ve škole, z. s., se zatraktivňují hodiny tělesné výchovy, při nichž si děti zkouší řadu sportů společně s kvalifikovanými trenéry. Aktivity se navíc pravidelně střídají. Z dotace se zaplatí odměny trenérům, koordinátorovi programu i administrativní náležitosti,“ popsal radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. Zapojit se mají děti od prvního po třetí ročník na ZŠ Horní, ZŠ Vejrostova, ZŠ Sirotkova a ZŠ Pastviny. Celkově tak půjde o 32 tříd.

Dotaci na podobný projekt, v němž pomáhají s výukou trenéři a animátoři pohybových aktivit, obdrží také Malý fotbal Brno, z. s. Příspěvek města činí 350 000 korun a využije se v období leden–červen 2024. „Profesionální trenéři představuji přímo v hodinách moderní pojetí tělesné výchovy. Společně s učiteli vytváří zábavný program hodin, který klade důraz na sportování dětí a radost z pohybu,“ přiblížil radní pro oblast participace Filip Chvátal. Peníze pokryjí odměny pro trenéry i jejich školení, nákup vybavení a administrativu. Projektu se zúčastní šestice škol – ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Tuháčkova, ZŠ Pavlovská, ZŠ Novoměstská, ZŠ Kneslova či ZŠ Arménská.

Činnost obou subjektů probíhala již v prvním pololetí školního roku. Právě po kladných ohlasech se rozhodlo, že bude pokračovat dále. Přidělení dotací ale musí ještě potvrdit brněnští zastupitelé na svém zasedání. „Město Brno dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na tělovýchovu. Ukazuje se to jako velmi efektivní nástroj, který opravdu pomáhá v rozvoji tělesné výchovy dětí, což se poslední dobou jeví jako jeden z nepalčivějších problémů. Projekty navíc jsou velmi přínosné pro samotné učitele, jelikož díky nim získávají další know-how, jak s dětmi pracovat. Do června hodláme nachystat metodiku přístupnou pro všechny školy v Brně, aby se mohly systematicky zapojit. Věříme, že tak pomůžeme brněnským dětem ve správném rozvoji. Sport má pro společnost nejen hluboký hodnotový význam, ale i znatelný ekonomický přínos. Prostředky, které město investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti sociální, vzdělávání i v oblasti ekonomické. A především napomáhá udržovat zdraví našich občanů,“ dodal Aberl.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage