Série porážek nekončí, florbalové Dračice nestačily na Olomouc

Brno, 3. února 2022 – Minulý týden zmizela i teoretická šance Židenic na postup do letošních vyřazovacích bojů v Extralize žen. Dračicím tak odpadl tlak v podobě honby za play-off, ale přibyl nový v podobě záchrany extraligové působnosti. Zbylé zápasy mohou ženy využít k přípravě na play-down.

První z těchto utkání odehrály v neděli doma proti FBS Olomouc. Ačkoli výsledek není nikterak lichotivý, Židenice předvedly dvě vyrovnané třetiny. Bohužel nepovedené druhé dějství rozhodlo o porážce 3:7.

K1 Florbal Židenice - FBS Olomouc 3:7 (0:0, 0:4, 3:3)

Jelikož Kunratice v minulém týdnu přetlačily Jíčín 6:4, vzaly Židenicím i poslední naději na účast v letošním play-off. Dračice tak pouze formálně dohrávají základní část, ve které je už rozhodnuto o jejich osudu. Tím je letos play-down a boj o záchranu nejvyšší soutěže. Nově sestavený tým pro tuto sezónu nedokázal navázat na výsledky z loňské sezóny, kdy Židenice sahaly po historickém postupu do semifinále. Mladé hráčky ale posbíraly cenné zkušenosti a měly možnost poměřit síly s nejlepšími týmy v republice. Pokud ale chtějí mezi tuto elitu patřit i příští rok, budou muset předvést v závěrečných bojích to nejlepší.

Poslední zápasy základní části mohou využít pro přípravu a naladění na play-down. V neděli dorazila do Brna děvčata z týmu FBS Olomouc. Tým z Hané má o poznání lepší sezónu a může se těšit na čtvrtfinále. Úvodní minuty zápasu nabídly vyrovnanou hru obou týmů. Židenice byly po delší době aktivnějším týmem a častěji se hrálo na půlce soupeře. Dračice se ale dlouhodobě potýkají se špatnou produktivitou a šance nedokázaly proměnit. První třetina i díky opět skvěle chytající Aleně Večeřové skončila smírně 0:0.

Druhá třetina začala přesilovou hrou hostů. Toto oslabení Židenice ještě přestály, to další už bohužel ne. Suchánková potrestala vyloučení Vokálové a otevřela skóre zápasu. Olomouc se dostala na koně a židenická aktivní hra se vytratila. Hráčky v bílých dresech začaly trestat změnu herního rytmu. Do konce třetiny se prosadila Peterková, Řeháková a Šablaturová. Po nadějné první třetině tak Židenice odcházely do šaten s čtyřgólovým přídělem.

V závěrečné části se Dračicím podařilo přibrzdit rozjetou Olomouc, ale hra i nadále postrádala lehkost prvního dějství. Úvodní branka třetí třetiny bohužel opět skončila za zády Večeřové. Po tomto góle ale konečně přišla i židenická radost. V přesilové hře se prosadila Monika Jahodová, asistenci a první bod v A-týmu zaznamenala Petra Klusáková. Židenice ale i nadále tahaly za kratší konec. Olomouc, díky Souškové a Suchánkové, zapsala další dva góly. V závěru přišel alespoň pozitivní příslib do budoucna. Premiérové branky v dresu Židenic se dočkaly Michaela Styková a šťastně i Veronika Králová. Druhá jmenovaná navíc na první zápis potřebovala pouhé dva zápasy v nejvyšší soutěži.

Další kolo Židenice odehrají až 12. února proti Kunraticím, kterým mohou alespoň symbolicky oplatit odsunutí do vyřazovacích bojů.

Autor: Ondřej Vývoda