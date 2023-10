Židenické florbalistky se do extraligy vrátily vítězně

Brno, 12. září 2023 – Židenice mají za sebou po roční pauze v nejvyšší soutěži první extraligový zápas v nové sezoně 2023/2024. V tomto utkání vyzvaly pro ně velmi známého soupeře TJ Znojmo LAUFEN CZ. Že to nebude jednoduchý zápas věděly, a také se to ukázalo. O výsledek se Dračice se Znojmem přetahovaly až do samotného konce.

K1 Florbal Židenice - TJ Znojmo LAUFEN CZ 5:4 (2:2; 3:1; 0:1)

Židenice vstoupily do extraligové sezony proti TJ Znojmo LAUFEN CZ. Ačkoliv se jedná o nováčka soutěže, Židenice soupeře moc dobře znají. Nejen, že proti sobě tyto dva týmy několikrát nastoupily v loňské sezoně v 1. lize žen, ale hned několik znojemských hráček v minulosti nastupovalo za židenická družstva. Duo Nečasová a Smutná poprvé Extraligu okusilo právě v Židenicích a juniorské dresy oblékaly Vlachová a Bartušková. Bylo tedy jasné, že zápas bude napínavý a první 3 body do tabulky budou důležité pro oba dva týmy.

Začátek zápasu nevyšel ženám příliš podle představ. Už ve 4. minutě zápasu Znojmo vedlo 1:0, když na své polovině vzala míček Pelánová a po rychlém úniku vystřelila. Netrvalo však dlouho a Židenice dokázaly vyrovnat zásluhou Jitky Drápalové a Kláry Jahodové. Drápalová vyvezla míček zpoza židenické brány, dostala se až na půlku soupeře, odkud se rozhodla vystřelit. Klára Jahodová pak velice šikovnou tečí usměrnila míček za záda hostující gólmanky. Domácí se snažili dostat do vedení, soupeře tlačili, avšak po nedůrazném souboji na mantinelu si míček vyvezla Eva Smutná a svůj tým tak znovu poslala do vedení. Domácí tým se tím ale vůbec nenechal zastrašit a trpělivě čekal na další šance. V 12. minutě zápasu se ujala standardní situace z útočného rohu Natálie Janečková, která našla v předbrankovém prostoru čepel Petry Bílé a ta úspěšně míček dopravila do branky. Židenice znovu vyrovnaly a nechtěly už dopustit žádné dotahování. Do konce třetiny je potkalo ještě oslabení za špatné střídaní, ale hru ve 4 zvládly bez zaváhání.

Stav začátkem druhé třetiny byl nerozhodný. Brzy se ale vedení ujalo opět Znojmo. Po střele ze středu hřiště se trefila Eva Nečasová. Byl to ale poslední gól v síti Židenic ve druhé periodě. Za to Židenice se rozstřílely. Nejdříve srovnala Petra Bílá po vybojování skákavého míčku před brankou soupeře. Poté zaznamenala svoji premiérovou trefu v Extralize Lucie Ponížilová, když po rychlém přenesení hry míček zavěsila do šibenice. A před koncem třetiny se ještě trefila Natálie Janečková, která nejdříve nabídla šanci na skórování Petře Bílé, ta nabídku nepřijala. Míček byl však pořád na půlce soupeře a Dračice tlačily, aby si vytvořily gólovou příležitost. Nakonec odražený míček dokázala Janečková usměrnit do brány. Po druhé třetině se tak Židenice mohly zklidnit, do třetí třetiny nastoupit s chladnou hlavou a průběh utkání už pouze kontrolovat.

Na začátku třetí třetiny se však ukázala poučka “nedáš, dostaneš" v praxi. Janečková s Bílou proti Smutné. Tuto akci zneškodnila hostující brankářka Šplíchalová, která míček vyrazila a rychlým protiútokem se Znojmo dostalo na půlku domácích, kde se nemýlila Bartušková a skóre snížila na rozdíl jediné branky. Oba týmy celou třetinu tlačily. Židenice chtěly navýšit skóre, Znojmo naopak dorovnat. Hostujícím byla v průběhu třetiny nabídnuta ještě jedna přesilovka, tu však nevyužily. Zápas tak skončil poměrem 5:4 pro domácí Židenice.

Dračice se tak po roční pauze vrátily do Extraligy vítězně! Dalšího nováčka soutěže porazily sice těsně, stěžejní jsou však získané tři body do tabulky.

Zdroj: K1 Florbal Židenice, foto: Ingimage